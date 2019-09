Serie B, "nuovo acquisto" per l'Entella: a Papa Francesco la numero 9

La Virtus Entella si affida anche allo "spirito" di un nuovo tifoso speciale per affrontare al meglio il lungo e impegnativo campionato di Serie B, cominciato con due vittorie nelle prime due gare di campionato. Come documentato sul profilo Twitter dei liguri, la società ha consegnato la maglia biancoceleste con il numero nove a Papa Francesco, che ha ricambiato con una benedizione per tutta la squadra.