Serie B: Monza fermato sul 2-2 a Frosinone, Brocchi resta terzo

SERIE B

Niente operazione di controsorpasso al secondo posto ai danni del Venezia: Gytkjaer aveva ribaltato il risultato, Salvi sigla poi il pari definitivo

Finisce 2-2 tra Frosinone e Monza, primo match di questo martedì per quanto riguarda la 26esima giornata di Serie B. Botta e risposta tra il 17’ e il 19’, con Paletta che replica immediatamente al vantaggio ciociaro firmato da Iemmello; Gytkjaer ribalta il risultato poco prima dell’intervallo, ma a inizio secondo tempo Salvi ristabilisce la parità. La squadra di Brocchi resta alle spalle del Venezia secondo, vittorioso ieri contro la Reggiana.

FROSINONE-MONZA 2-2

Non riesce a riconquistare la seconda posizione il Monza di Brocchi, che non va oltre il 2-2 in trasferta contro il Frosinone di Nesta, suo ex compagno ai tempi del Milan. Al 17’ i ciociari si portano in vantaggio: Iemmello salta Paletta e col tocco sotto supera Di Gregorio. Due minuti più tardi, sull’altra metà campo, Bardi respinge la deviazione di Paletta, dopo di che quest’ultimo ribadisce in rete di testa e trova il pareggio. Al 43’ il lancio lungo di Scozzarella pesca Gytkjaer, che aggancia, si ritrova davanti a Bardi e lo supera con una conclusione precisa. I brianzoli ribaltano il risultato, ma vengono riacciuffati a inizio ripresa da Salvi, il quale calcia al volo da posizione defilata e beffa il portiere avversario sul secondo palo. Le belle parate di Bardi e di Di Gregorio tengono fisso il risultato sul pareggio.