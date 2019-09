Serie B: l’Entella ferma il Benevento, il Pordenone resiste in nove uomini

SESTA GIORNATA

Nel pomeriggio domenicale della sesta giornata di Serie B il Benevento perde la possibilità di agganciare la vetta della classifica. Al Vigorito la formazione di Pippo Inzaghi si fa raggiungere dall'Entella con Sernicola all’83’ dopo che si era portata in vantaggio con Kragl (20’). Il Pordenone soffre tantissimo sul campo del Chievo in nove uomini (espulsi Strizzolo e Chiaretti) ma alla fine strappa un prezioso punto 1-1: in rete Strizzolo (10’) e Djordjevic (54’). Il Trapani vince 4-2 a La Spezia: doppietta di Pettinari.

BENEVENTO-ENTELLA 1-1

I campani partono subito fortissimo e sfiorano il gol al 10’ con Kragl che centra in pieno la traversa. Lo stesso centrocampista tedesco sblocca poi il risultato al 20’, eludendo la marcatura distratta di Nizzetto e battendo da pochi passi Contini. Si rivedono i padroni di casa al 70’ con Coda che va al tiro, ma il suo sinistro deviato crea solo qualche brivido a Contini. Caldirola sfiora il bis dal corner seguente, con un tocco sottomisura alto di poco. La squadra di Pippo Inzaghi viene però beffata a 7’ dalla fine da Sernicola, con un tocco deviato da distanza ravvicinata che supera Montipò. Il Benevento manca l’aggancio all’Empoli e rimane, per ora, fermo al secondo posto.



CHIEVO-PORDENONE 1-1

Il vantaggio friulano lo firma al 10’ Strizzolo, servito da Monachello e bravo a deviare di testa a superare Semper in torsione. Djordjevic sfiora il pareggio sparando altissimo da ottima posizione. Gli ospiti rimangono in dieci uomini a inizio ripresa per il cartellino rosso proprio all’autore del gol. I veneti sfruttano subito la superiorità numerica e lasciano il segno con Djordjevic, puntuale di testa sul calcio d’angolo di Esposito. Il Pordenone resta addirittura in nove per un intervento in ritardo di Chiaretti (ammonito pochi istanti prima per proteste) su Esposito. Vignato sfiora il gol del sorpasso, ma il Chievo non riesce a sfondare il muro avversario.



SPEZIA-TRAPANI 2-4

Prima vittoria in campionato per i siciliani, avanti al Picco al 19’ con Nzola, ex Carpi, che sfrutta una clamorosa papera in disimpegno del portiere Krapikas e lo beffa. La squadra di Baldini scappa andando a segno con Luperini, autore di un gran gol sull’invito di Pettinari, a battere per la seconda volta il portiere lituano. Il destro di Ragusa da posizione defilata rimette in corsa i liguri, ma al 41’ Pettinari ristabilisce le distanze in contropiede; primo gol stagionale per l’ex Pescara e Crotone. Un altro contropiede condotto da Nzola e concluso da Pettinari, che scarica il pallone sotto la traversa, vale il poker al 60’, prima della rete di Bartolomei nel finale.