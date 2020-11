Serie B: Lecce in vetta, Chievo ko al 93'

SERIE B

Grazie al gol di Falco al 93', il Lecce dell'ex Corini batte 2-1 il Chievo al Bentegodi, ottiene la quarta vittoria consecutiva e, in attesa di Salernitana ed Empoli, sale in vetta alla classifica di Serie B a quota 18 punti. Nell'anticipo della nona giornata, i salentini passano in vantaggio con Stepinski al 20', ma si fanno raggiungere due minuti dopo da Garritano. Nel finale, però, Falco entra e segna con un preciso destro a giro.

Colpaccio nel finale del Lecce di Eugenio Corini, che vince al 93' contro il "suo" Chievo (136 presenze e 27 gol in 5 stagioni da giocatore, 69 panchine in due anni da allenatore). Al Bentegodi, i primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa con Obi, che con un destro in area costringe Gabriel ad una super parata. Al 20', però, i salentini, dopo aver già sfiorato il gol con Paganini, passano in vantaggio: cross dalla destra di Coda e colpo di testa dell'ex Stepinski, che insacca. L'1-0, però, dura soltanto due minuti, perché gli uomini di Aglietti pareggiano subito con Garritano, che riceve in area da Palmiero e con un destro al volo batte Gabriel. Gli ospiti non si scompongono e sfiorano il 2-1 nel finale di primo tempo con Mancosu.

Nella ripresa, i ritmi calano e le occasioni da gol faticano ad arrivare. Quando il pareggio sembra ormai scritto, però, il Lecce vince grazie a Filippo Falco, che al 69' entra e la decide al 93' con un preciso destro sul secondo palo che non lascia scampo a Seculin. Finisce 2-1 per i salentini, che ottengono il quarto successo di fila e, almeno per una sera, in attesa di Salernitana ed Empoli, salgono in vetta alla classifica di Serie B con 18 punti.