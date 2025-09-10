Serie B, le designazioni arbitrali della 3/a giornata

Le designazioni arbitrali della terza giornata del campionato di Serie B. Avellino-Monza (Pezzuto, venerdì 12/9 h. 20.30), Juve Stabia-Reggiana (Perri, sabato 13/9 h. 15), Modena-Bari (Calzavara, sabato 13/9 h. 15), Padova-Frosinone (Di Marco, sabato 13/9 h. 15), Pescara-Venezia (Dionisi, sabato 13/9 h. 15), Catanzaro-Carrarese (Ferrieri Caputi, sabato 13/9 h. 17.15), Sampdoria-Cesena (Mariani, sabato 13/9 h. 19.30), Virtus Entella-Mantova (Allegretta, domenica 14/9 h. 15), Sudtirol-Palermo (La Penna, domenica 14/9 h. 17.15), Empoli-Spezia (Feliciani, domenica 14/9 h. 19.30)
