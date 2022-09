Serie B: la Spal vince con il Venezia grazie a La Mantia e Finotto

SERIE B

La squadra di Venturato si impone 2-0 in casa e ritrova la vittoria. Ancora una sconfitta per Javorcic

Si chiude con la vittoria della Spal 2-0 sul Venezia la quinta giornata della Serie B. Al Paolo Mazza di Ferrara, decisive le reti di La Mantia (29') e Finotto (93’), con i biancazzurri che disputano un’ottima partita e trovano così il quarto risultato utile consecutivo. Arriva invece un altro ko in campionato per Javorcic fermo a quattro punti. Pareggio annullato ai lagunari con Pohjanpalo per un fuorigioco nel finale del primo tempo.

SPAL- VENEZIA 2-0

Nella sfida tra proprietà americane ha la meglio la Spal contro il Venezia per 2-0. Gli arancioneroverdi incappano così in un altro ko in questa Serie B. Primo tempo ricco di emozioni e con ritmi alti: nei primi venti minuti di gioco i portieri di entrambe le formazioni sono i veri protagonisti, autori di grandi parate. Connolly impegna Alfonso, Moncini e Valzania chiamano in causa Joronen. Gara che si sblocca al 29’ quando sul cross di Moncini arriva il tocco sporco di La Mantia che s'infila nell'angolino. Venezia che prova a trovare la reazione e risponde con la rete di Pohjanpalo nel recupero del primo tempo, ma la sua posizione è in fuorigioco e dopo un controllo al VAR viene annullata la rete. Al rientro in campo partono forte i biancoazzurri che si avvicinano al raddoppio con Moncini ma ancora una volta Joronen riesce a chiudergli lo specchio. Venezia che sembra risvegliarsi improvvisamente e nel giro di cinque minuti, tra il 60’ e 65’, ha ben due occasioni per pareggiare con Novakovich. Nel finale succede di tutto: la Spal colpisce il legno con Rabbi, all’88’ Tessmann lascia in dieci il Venezia per doppia ammonizione. Nei minuti di recupero ancora Pohjanpalo da due passi devia sul fondo, facendo tirare un sospiro di sollievo alla formazione di Venturato. Padroni di casa che trovano il raddoppio al 93’ con il contropiede di Finotto. Spal che al fischio finale sale al settimo posto.