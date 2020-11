Serie B, la Salernitana batte in rimonta la Cremonese e aggancia la vetta

Alla fine è la Salernitana a spuntarla, ma la Cremonese non avrebbe rubato nulla se fosse riuscita a chiudere almeno con un pareggio. La squadra di Bisoli, ancora a digiuno di vittorie in campionato, parte fortissimo e ci mette 40 secondi per colpire: sponda verso il limite di Celar, conclusione potente e precisa di Valzania che si insacca dopo aver toccato il palo interno. I grigiorossi insistono e sfiorano più volte il raddoppio: solo un paio di grandi parate di Belec, una su Gaetano e un’altra su Terranova, evitano il tracollo. Al 28’, però, i granata sfruttano al meglio una delle poche occasioni di rilievo del loro altalenante primo tempo e sull’asse Tutino-Djuric trovano il pari: c'è qualche protesta ospite sulla posizione del bosniaco, autore del gol di testa, ma per l’arbitro Ros e il suo assistente è tutto regolare. Ci si aspetta una Salernitana arrembante, ma sono i lombardi a rifarsi sotto ed è ancora Belec, al 50’, a negare la gioia agli avversari deviando con la punta delle dita la conclusione da fuori di Zortea. Dall’altra parte, però, i padroni di casa iniziano a prendere terreno con il passare dei minuti: al 60’ Tutino spaventa Volpe, uscito molto male su cross da calcio d’angolo, ma il pallone colpito di testa dall’ex Empoli viene respinto sulla linea da Ravanelli. Dieci minuti dopo, però, non c’è alcun ostacolo sull’incornata di Kupisz, che riceve un preciso cross dalla sinistra di Lopez e completa la rimonta. La Cremonese ha il merito di non disunirsi e prova almeno a riequilibrare le sorti del match, ma le speranze della squadra allenata da Bisoli si spengono, allo scadere, proprio sul tentativo disperato del portiere Volpe, corso in avanti su un calcio d’angolo: il pallone è soltanto sfiorato, la difesa rinvia e l’arbitro fischia tre volte. La Salernitana vola così in testa a 17 punti, gli stessi dell’Empoli, mentre la Cremonese, pur dopo una partita giocata molto meglio di quanto dica la classifica, resta mestamente all’ultimo posto, a quota 3.