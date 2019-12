Serie B: il Pordenone torna secondo, il Perugia crolla a Cremona  

SERIE B

Il Pordenone si riprende di forza il secondo posto della Serie B: i Friulani s’impongono infatti 2-1 sul campo del Cosenza grazie a una doppietta di Strizzolo (31’ e 40’). Inutile la rete di Lazaar. Il Perugia fa fatica a dare continuità ai suoi risultati positivi e cade 2-1 in trasferta contro la Cremonese: dopo il vantaggio lombardo a opera di Claiton (13’), Iemmello ristabilisce la parità al 65’, prima del gol vittoria di Piccolo per i padroni di casa al 76’.

COSENZA-PORDENONE 1-2

Al 9’ Carretta con il corpo all’indietro si avvita sul cross di D’Orazio, ma la palla finisce sopra la traversa. I friulani rispondono al 13’ con una grandissima occasione per Pobega, servito in sponda aerea da Strizzolo; sinistro potentissimo ma lontano dai pali di Perina. Al 18’ ci prova Zammarini, spedendo fuori dalla porta di Perina. Ma il Pordenone passa lo stesso in vantaggio alla mezz’ora con un gran colpo di testa di Strizzolo, servito ottimamente su assist di Burrai dalla trequarti; Bittante si lascia superare e guarda il centravanti ospite siglare lo 0-1. L’ex Cremonese firma poi la doppietta al 40’: Candellone mette in mezzo, Strizzolo prova la spaccata e infila il portiere del Cosenza per il raddoppio ospite. Rivière sbaglia un clamoroso tap-in centrando la traversa; De Gregorio è miracoloso a rispondere a un colpo di testa ravvicinato in mischia. Lazaar riapre i giochi al 74’ con un gran sinistro da oltre 30 metri a mezza altezza, ma non basta ai calabresi per riuscire a rimontare, nonostante gli ospiti rimangano in dieci uomini per via dell’espulsione di Camporese.

CREMONESE-PERUGIA 2-1

Gli umbri vanno subito sotto. Dopo un’occasione sprecata da Ceravolo sottomisura, la Cremonese sblocca il risultato al 13’: pallone in area per Claiton (forse in posizione di fuorigioco) che controlla e calcia in rete. La squadra di Oddo tenta di reagire e al 19’ sfiora il pareggio con Falzerano, che sotto porta calcia ma trova il miracolo di piede da parte di Agazzi sulla linea. I lombardi potrebbero raddoppiare in un paio di circostanze, ma prima Migliore colpisce la traversa, poi Vicario si oppone due volte consecutive su Gustafson e Ceravolo. Nel finale di tempo Caviglia sfiora l’incrocio dei pali. A inizio ripresa Ceravolo incorna bene ma trova solo il palo esterno sugli sviluppi di un corner, ma Iemmello agguanta comunque il pareggio al 65’, incrociando il destro all’angolino. I padroni di casa tornano avanti al 77’, quando Piccolo in corsa anticipa Nzita e di testa buca Vicario. Gli umbri spingono ancora alla ricerca del nuovo pareggio, ma Agazzi compie una prodezza su Iemmello, prima della traversa di Carraro colpita nel finale.