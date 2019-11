Serie B: il Pordenone piega 2-1 il Trapani ed è terzo, reti bianche tra Cittadella e Frosinone

SERIE B

Il pomeriggio domenicale dell’undicesima giornata di Serie B lancia il Pordenone al terzo posto. Gli uomini di Tesser superano alla Dacia Arena il Trapani 2-1 grazie al gol di Camporese (7’) e al rigore trasformato da Burrai (69’) e concesso per un fallo di Fornasier su Ciurria; inutile la rete di Taugourdeau. Gara invece meno spettacolare quella del Tombolato, dove Cittadella e Frosinone non vanno oltre lo 0-0 sotto una pioggia intensa; i padroni di casa sfiorano più volte il gol vittoria, ma non riescono a trovarlo.

PORDENONE-TRAPANI 2-1

Il Pordenone sblocca il risultato al 7’ quando, sugli sviluppi del calcio d'angolo, stacca Camporese che batte imparabilmente Carnesecchi. Sulle ali dell’entusiasmo i friulani vanno vicinissimi al raddoppio al 18’ con Strizzolo che, sempre di testa, colpisce in pieno il palo a portiere battuto. Il Trapani si fa vedere solo al 42’: Nzola in area serve Pettinari, il cui tiro si perde sopra la traversa. Carnesecchi si supera su Strizzolo al 66’, ma è costretto a capitolare tre minuti più tardi: Ciurria scappa sulla destra e si invola verso l’area, dove Fornasier lo ferma fallosamente sulla linea. Burrai non fallisce dagli 11 metri il 2-0. Gli ospiti dimezzano le distanze con il rigore di Taugourdeau, ma è troppo tardi per agguantare il pari.



CITTADELLA-FROSINONE 0-0

Occasione d’oro subito per il Cittadella: bellissimo lancio di Ghiringhelli che trova Diaw tutto solo in area. L’attaccante granata prova la girata al volo ma colpisce male. Al 20’ i veneti sfiorano nuovamente il gol del vantaggio: bellissimo lancio di Ghiringhelli che trova tutto solo in area Diaw, che prova la girata al volo ma colpisce male. Nella ripresa il Frosinone cerca con più insistenza il gol. Paganini non trova lo specchio della porta sulla sponda di Capuano e poi, in pieno recupero, i laziali falliscono una clamorosa occasione: Zampano vince un rimpallo, la palla arriva a Novakovich che però perde il tempo giusto per calciare in porta.