Serie B: il Pescara batte 2-1 il Cosenza in pieno recupero

IL POSTICIPO

Il Pescara vince in rimonta 2-1 contro il Cosenza e si regala la zona playoff. Gli ospiti sfruttano la superiorità numerica (doppio giallo per Palmiero) e si portano in vantaggio al 53’ con Asencio, ma restano anche loro in dieci uomini al 57’ dopo l’espulsione diretta di Sciaudone. Zappa trova il pareggio al 69’ e il Pescara potrebbe vincere al 90’ su rigore ma Galano si fa ipnotizzare da Perina. In pieno recupero Bocic fa comunque esplodere l’Adriatico.

Successo in rimonta per gli abruzzesi in un finale di gara pazzesco. Al 12’ Riviére si trova a tu per tu con Fiorillo e tenta il destro, che si spegne a lato di un soffio. Calabresi nuovamente pericolosi al 27’: traversone di Casasola che pesca sul secondo palo D’Orazio, il cui tiro di prima intenzione trova pronto Fiorillo che riesce a intervenire in tuffo e a bloccare proprio sulla linea di porta. Alla mezz’ora Rivière commette un altro erroraccio: lanciato da una palla geniale di Kanoutè, il francese sbaglia il controllo tutto solo davanti a Fiorillo e si fa anche male. Un problema muscolare per lui lo costringe a lasciare il campo; al suo posto entra Pierini. Proprio quest’ultimo non riesce a girare a dovere di testa sul cross di D’Orazio. Minuti intensi quelli alla fine del primo tempo: prima Palmiero lascia in dieci uomini il Pescara con due cartellini gialli presi nel giro di un minuto dopo un fallo vicino alla propria area di rigore su Sciaudone, poi Pierini scheggia la traversa direttamente su punizione.



Il secondo tempo si rivela scoppiettante. Dopo un’occasione clamorosamente sprecata da Pierini, Asencio porta in vantaggio il Cosenza con un colpo di testa ma al 57’ viene ristabilita la parità numerica, quando Sciaudone viene espulso direttamente per un intervento piuttosto duro su Galano in ripartenza. Così, al 69’, un pallone perfetto di Crecco in area trova Zappa che segna l’1-1, con Idda che manca completamente l’intervento. Il finale è a dir poco pirotecnico: all’89’ Perina stende Memushaj ma si riscatta parando il conseguente rigore calciato da Galano; in pieno recupero Asencio colpisce il palo spizzando un cross di Lazaar, ma al 95’ il subentrato Bocic fa esplodere l’Adriatico, con un piattone destro (su assist di Bettella) che passa sotto la pancia del portiere del Cosenza e regala al Pescara l’ottavo posto e, quindi, la zona playoff. I calabresi finiscono in nove (espulso anche Kanouté) e restano in terzultima posizione.