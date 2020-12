Serie B, il Monza si rialza: colpo esterno a Venezia

SERIE B

L’11a giornata di Serie B si apre con la vittoria del Monza in casa del Venezia per 2-0. Senza Boateng e Balotelli, i brianzoli iniziano timidamente ma crescono con il passare dei minuti e trovano il vantaggio al 62’, con il tiro-cross vincente di Carlos Augusto. A blindare i tre punti ci pensa Dany Mota al 90’ in contropiede. Biancorossi vincenti per la prima volta in tre partite, si ferma a quattro la serie di risultati positivi dei veneti.

VENEZIA-MONZA 0-2

Non ci sono Boateng (infortunato) e Balotelli (rimasto in Brianza ad allenarsi per trovare la forma ideale prima di tornare in campo), ma il Monza riesce comunque a prendersi la rivincita dopo il pesante 0-3 di Reggio Emilia, battendo a domicilio una delle squadre più in forma di questa parte della stagione, il Venezia. Il tutto nonostante un inizio di partita difficile, con i lagunari che mettono paura da subito agli avversari e sfiorano il vantaggio al 12’ per ben tre volte nel giro di pochi secondi, sugli sviluppi di una palla ferma: Di Gregorio salva miracolosamente su Di Mariano, Ceccaroni colpisce il palo sulla ribattuta e Bettella salva sulla linea sul terzo tentativo di Forte. Esaurita la sfuriata dei padroni di casa, però, la squadra di Brocchi cresce e conquista campo gradualmente, soprattutto grazie alle iniziative sulla sinistra di Carlos Augusto. Ed è dal piede dell’ex Corinthians che arriva la rete del vantaggio ospite, al 62’: splendida la conclusione del brasiliano, un tiro-cross dalla traiettoria imparabile per Lezzerini. La rete galvanizza gli ospiti, che non lasciano spazi per eventuali risposte alla squadra di Paolo Zanetti e chiudono la pratica nel finale: dopo una rete annullata a Barillà per fuorigioco all’83’, il 2-0 arriva proprio a ridosso del 90’, con Dany Mota che finalizza una rapida ripartenza. Per il Monza è una vittoria importante, che consente agli uomini di Cristian Brocchi di rilanciarsi in zona playoff raggiungendo quota 17 punti. I lagunari hanno una lunghezza in più rispetto agli avversari di giornata, ma trovano il primo ko dopo quattro risultati utili consecutivi.