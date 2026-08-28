Serie B, il Modena domina allo Zini contro la Cremonese: 3-0 con un Olzer devastante

Cremonese e Modena scendono in campo alla Zini, dove sono i Canarini a passare in vantaggio al 31’ con Olzer. L’ex Pescara addomestica elegantemente un lancio lungo di Brugman e deposita poi il pallone in rete, dopo aver saltato Agazzi: sorpresa completamente la difesa della Cremo, troppo passiva e disattenta. La squadra di Galloppa prova, allora, ad approfittarne e sfiora pure il raddoppio due minuti più tardi: decisivo è l’intervento di Pezzella sul cross di Zampano, tra i fischi dei padroni di casa. L’appuntamento con il 2-0 per il Modena è però solo rimandato: sempre Olzer sigla, infatti, la doppietta personale al 45’, con un tiro a giro da applausi. Passano pochi istanti e Ambrosino trova pure il tris su assist di Caso, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Gli stessi due interpreti si rifanno però al 55’: questa volta a fornire il passaggio vincente è Ambrosino, con Caso a timbrare il 3-0. La Cremonese crolla definitivamente e il Modena sale così a 6 punti in classifica, mentre i grigiorossi restano a quota zero.