Il Milan e i milanisti ricordano Baresi: lacrime in tribuna per il figlio Gianandrea e per Massaro

28 Ago 2026 - 20:58
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Grande commozione a San Siro per il ricordo del popolo milanista di Franco Baresi, storico, enorme capitano da poco scomparso. Oltre al minuto di silenzio, seguito da figlio Giannandrea in lacrime in tribuna (prima aveva depositato la maglia del padre nel posto che era solito occupare al Meazza), moltissimi applausi da parte di tutti i tifosi rossoneri e il coro "you'll never walk alone". In mezzo al campo il Milan aveva depositato una enorme maglia numero 6 con il nome di Franco Baresi. In tribuna, tra gli altri, lacrime per Daniele Massaro. 

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