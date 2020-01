Serie B: il Benevento supera il Cittadella 2-1 e vola a +15 sul Pordenone, ko in casa col Pescara

SERIE B

Nella 21esima giornata di Serie B il Benevento primo in classifica supera il Cittadella 2-1 approfittando di un tempo in superiorità numerica. Vantaggio dei padroni di casa con Moncini, risponde Iori su rigore, la chiude Maggio nel finale. Il Pordenone crolla in casa, 2-0 con il Pescara del neo tecnico Legrottaglie, e ora si ritrova a -15 dalla vetta. Di Zappa e Galano le reti degli ospiti. L’Entella si fa fermare in casa dalla Cremonese 1-1, stesso risultato tra Pisa e Juve Stabia.

CITTADELLA-BENEVENTO 1-2

Trasferta ostica per la squadra di Filippo Inzaghi prima in classifica impegnata al Tombolato contro il Cittadella, che gioca bene nonostante 45 minuti in inferiorità numerica ma si arrende a Maggio per il 2-1 finale. Nel primo tempo non ci sono occasioni clamorose, il Benevento controlla la partita e riesce a creare di più in attacco, ma si trova davanti un Cittadella ben organizzato che riesce a limitare le iniziative dei campani. Al primo minuto della ripresa ingenuità di Davide Adorni che rimedia il secondo giallo per il fallo a centrocampo su Nicolas Viola e lascia i padroni di casa in inferiorità numerica. Al 70’ passano in vantaggio gli ospiti grazie al colpo di testa dell’ex di giornata Gabriele Moncini, i padroni di casa però non si scoraggiano e pareggiano su rigore. Ingenuità di Gaetano Letizia che spende un fallo inutile, sul dischetto si presenta Manuel Iori che spiazza Lorenzo Montipò. All’86’ passano in vantaggio i campani grazie a Christian Maggio con un colpo di testa su cross di Oliver Kragl che scatena la gioia della tifoseria ospite. Ora la capolista a 15 punti di vantaggio sul Pordenone, un divario difficile da colmare.

PORDENONE-PESCARA 0-2

Alla Dacia Arena il Pordenone di Attilio Tesser secondo in classifica ospita il Pescara che vuole avvicinarsi alla zona playoff e perde a sorpresa 2-0. Nella prima frazione ci sono occasioni da entrambe le parti, protagonisti Riccardo Bocalon da una parte e Cristian Galano dall’altra. Il Pescara complessivamente gioca meglio nella prima frazione si conferma nella ripresa. Al 51’ la sblocca Gabriele Zappa con un colpo sotto di esterno destro a superare il portiere. Galano è scatenato, centra il palo cinque minuti dopo e al 58’ raddoppia con un colpo di testa preciso su calcio d’angolo. Occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia. Esordio da ricordare per Nicola Legrottaglie all’esordio sulla panchina degli ospiti.

VIRTUS ENTELLA-CREMONESE 1-1

A Chiavari la Virtus Entella pareggia 1-1 con la Cremonese che non riesce a guadagnare tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. I padroni di casa restano in corsa per i playoff. Al quinto minuto passano in vantaggio gli ospiti grazie al colpo di testa di Daniel Ciofani appostato sul secondo palo, Luca Mazzitelli non riesce ad allontanare il pallone ed è 1-0. Al 35’ pareggiano i padroni di casa: Giuseppe De Luca, lasciato colpevolmente solo dalla difesa ospite sorpresa dal lancio degli avversari, calcia sul palo interno e la sfera rotola in rete per l’1-1 finale.

PISA-JUVE STABIA 1-1

Pareggiano 1-1 Pisa e Juve Stabia, nessuna delle due squadre riesce a fare un passo deciso verso la zona playoff. Il match allo stadio Anconetani inizia sotto una pioggia battente. Nella prima frazione meglio il Pisa che attacca di più ma senza riuscire a concretizzare, mentre gli ospiti si chiudono per poi cercare di partire in contropiede, senza grandi risultati. Anche nel secondo tempo sono i padroni di casa a macinare gioco e a rendersi pericolosi, poi riescono finalmente a portarsi in vantaggio con il gol all’83’ di Gaetano Masucci che segna grazie alla deviazione della difesa che mette fuori causa l’incolpevole Ivan Provedel. Al 95’ prodezza di Davide Di Gennaro che regala il pareggio ai suoi tirando da fuori area e approfittando così dell’uscita sbagliata di Stefano Gori. Nel finale vengono espulsi Magnus Troest e Michele Marconi, protagonisti di una rissa.