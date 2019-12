Serie B: Frosinone e Entella corsare, continua il sogno playoff

SERIE B

Il Frosinone vince 2-0 sul campo della Juve Stabia e si riprende il quarto posto nella classifica della Serie B: sblocca Andrea Beghetto al 10', poi i ciociari colpiscono un palo con Dionisi e una traversa con Camillo Ciano, che a tempo scaduto trasforma il rigore del raddoppio. Stesso punteggio per la Virtus Entella, che sbanca Pisa (in gol Giuseppe De Luca al 28' e Marco Toscano al 95') e rimane in piena zona playoff.

JUVE STABIA-FROSINONE 0-2

Una partita quasi esclusivamente dominata, ma chiusa solo a tempo scaduto: è quella giocata dal Frosinone a Castellammare di Stabia, con la vittoria finale che conferma i ciociari come quarta forza della serie B e con la promozione diretta distante solo 2 punti (quelli che il Cittadella secondo conserva nel vantaggio sugli uomini di Alessandro Nesta). La Juve Stabia prova a partire forte, ma dura solo pochi minuti: Ricci costruisce, Forte di testa manca la porta. Poi è Bardi a respingere un gran tiro dalla distanza di Calò. Il Frosinone lascia sfogare i padroni di casa, poi alla prima vera occasione trova il vantaggio: Beghetto riceve da Dionisi e viene chiuso in calcio d'angolo da Fazio, quindi sul successivo corner si fa servire velocemente da Maiello e al 10' batte Russo dalla distanza. Nei minuti successivi è Dionisi a sfiorare due volte il raddoppio, mentre la Juve Stabia fatica a reagire. Poi al 35' è Forte a far urlare il pubblico del Menti, ma il suo gol non viene convalidato per fallo in attacco. Poi è Ricci a scaldare i guanti a Bardi che non si lascia sorprendere. La ripresa torna a presentare un Frosinone più pericoloso, rendendo meritata anche ai punti la vittoria ciociara. Al 54' c'è infatti il palo dello scatenato Dionisi, che poi costringe Russo alla parata con una volée su azione di Rohden. Poi Gori spreca tutto su azione di contropiede e Brighenti sbaglia mira con un tiro da lontanissimo. Ci prova anche Novakovich, chiuso alla grande da Vitiello, poco prima del secondo legno ospite (Ciano centra la traversa). Calò per poco non confeziona la beffa con una punizione insidiosissima, quindi a tempo scaduto Russo abbatte in area Novakovich e Ciano trasforma il rigore che scatena la gioia anche di Nesta.

PISA-VIRTUS ENTELLA 0-2

La Virtus Entella resta nell'affollatissima zona playoff dell'attuale serie B raccogliendo una fondamentale vittoria sul campo del Pisa di Luca D'Angelo. La certezza dei tre punti arriva tuttavia solo al 95' con il gol del raddoppio, al termine di un secondo tempo pieno di occasioni per entrambe le squadre in campo. I padroni di casa partono meglio, con Gucher che impegna Contini e Masucci che sbaglia mira di testa dopo una grande azione di Siega. Quest'ultimo tenta poi la conclusione personale senza sorprendere Contini, appena prima che gli ospiti (sostanzialmente dominati nella prima mezz'ora) si spingano in avanti trovando quasi subito il vantaggio. Dopo un tiro alto di Eramo su contropiede, infatti, al 28' è Giuseppe De Luca a segnare per l'Entella, sfruttando l'assist al bacio di Paolucci. Prima dell'intervallo il tandem Schenetti-Settembrini e Eramo sfiorano il raddoppio. A inizio ripresa, dopo un tentativo dalla distanza di Manuel De Luca, il Pisa riprende coraggio e Marin sfiora il palo. L'Entella continua però a essere pericoloso e Manuel De Luca per due volte in pochi secondi sbaglia a tu per tu con Gori. La partita resta palpitante: Masucci e Gucher sfiorano il pareggio, Giuseppe De Luca e Eramo non finalizzano un contropiede e Contini è spettacolare sul colpo di testa di Benedetti. Negli ultimi minuti Schenetti spreca un'altra velocissima ripartenza per l'Entella, ma il Pisa colpisce anche un clamoroso incrocio dei pali con Benedetti. A tempo scaduto Gori è quindi sensazionale su Crialese e Schenetti, poi al 95' Toscano chiude i conti e regala all'Entella la certezza di una vittoria tanto pesante quanto sofferta.