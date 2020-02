Serie B: Frattesi fa felice l’Empoli al 90’, Perugia ko

SERIE B

Allo scadere di una partita non proprio una partita emozionante, l’Empoli batte 1-0 il Perugia al Renato Curi, posticipo della 25esima giornata di Serie B, grazie alla rete di Frattesi al 90’. Dopo un palo colpito da La Mantia a inizio match, la sfida scarseggia di grandi occasioni da gol: una conclusione di Balkovek termina sull’esterno della rete, Buonaiuto impegna Brignoli, prima del gol vittoria dei toscani, che agganciano la zona playoff. Il Perugia ricorda Gaucci

















Coreografia spettacolare nel match contro l'Empoli























Toscani pericolosissimi all’8’: La Mantia manda in porta Frattesi con un tocco di prima e il diagonale del numero 16 si stampa sul palo, sulla ribattuta lo stesso La Mantia trova la risposta prodigiosa di Vicario. Al 20’ Mazzocchi rientra sul mancino e calcia debolmente verso la porta: pallone che finisce a lato, ma c’è stata una deviazione. Cinque minuti dopo l’Empoli ribalta rapidamente il fronte, Frattesi prova a rifinire con una conclusione velleitaria dal limite dell’area, che non preoccupa però Vicario. Sempre il numero 7 dei padroni di casa punta Balkovec e arma il destro dall’interno dell’area: lo sloveno, che aveva intuito le sue intenzioni, mura la conclusione e concede la touche in zona d’attacco agli umbri. Allo scadere il tiro radente di Balkovek finisce sull’esterno della rete, dando soltanto l’illusione ottica del gol. A inizio ripresa lampo di Kouan: l’ivoriano si gira in un fazzoletto e libera il destro, la deviazione di un difensore fa impennare il pallone in calcio d’angolo. Al 60’ Buonaiuto cerca il palo più lontano con il sinistro ma Brignoli si distende e blocca il pallone. Un inserimento di Mazzocchi imbecca Iemmello; finta con il corpo dell’attaccante ex Benevento, che poi calcia alto con il destro da ottima posizione. Al 75’ squillo di Ciciretti, che scarica un sinistro dritto per dritto che finisce a lato non di molto. Quando ormai lo 0-0 sembrerebbe un risultato ormai acquisito, l’Empoli riesce a sbancare il Curi al 90’: Ciciretti scarica sull’accorrente Fiamozzi, che dalla linea di fondo mette in area un cross teso, Frattesi s'inserisce con tempistica perfetta, scivola alle spalle di Rosi e batte Vicario con un destro al volo. La formazione allenata da Pasquale Marino aggancia così il Pordenone all’ottavo posto, che vuol dire zona playoff.