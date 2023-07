Giustizia sportiva

Reggina, Foggia, Siena e Perugia attendono di conoscere il proprio destino e in che categoria giocheranno nella prossima stagione

© Getty Images Reggina, Foggia, Siena e Perugia andranno in udienza davanti al Collegio di garanzia del Coni il 17 luglio per conoscere l'esito dei ricorsi contro le esclusioni e per le ammissioni a C e B. Nel merito Foggia e Perugia hanno presentato esposto contro l'ammissione del Lecco alla B, mentre Reggina e Siena contestano la mancata ammissione alle rispettive categorie.

Non finisce qui. I ricorsi non si esauriranno con il Collegio del 18 luglio: il 2 agosto i club andranno eventualmente davanti al Tar, e in caso di eventuale ricorso la vicenda si concluderà definitivamente dinnanzi al Consiglio di Stato il 28 o 29 agosto. La Serie B inizia il 18 agosto, ma a causa di questa diatriba c'è il rischio che l'inizio del campionato cadetto sia spostato di due settimane. Nessun pericolo per la C, che inizierà invece il 3 settembre.

