Serie B, Banca Ifis diventa Official Bank Partner

Banca Ifis diventa Official Bank Partner della Lega Serie B per la stagione 2025/26. L'accordo segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e valorizzazione del brand Ifis sport, la divisione lanciata nel 2025 e dedicata allo sviluppo di soluzioni finanziarie su misura per l'intero ecosistema sportivo italiano. Durante la stagione, il marchio Ifis sport sarà presente su tutti i campi della Serie BKT e sui canali ufficiali della Lega, a testimonianza di una collaborazione fondata su valori condivisi di sostenibilità, inclusione e sviluppo dei territori.