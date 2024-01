Serie A: Verona-Empoli 2-1, Djuric e Ngonge abbattono i toscani

VERONA-EMPOLI 2-1

I gialloblù ritornano alla vittoria (fondamentale in chiave salvezza) dopo il ko rocambolesco contro l’Inter

Verona-Empoli, spettacolo e gol nella nebbia: Ngonge decide la sfida salvezza





































Punti pesanti in ottica salvezza per il Verona, che nella ventesima giornata di Serie A (la prima del girone di ritorno) piega 2-1 l'Empoli. Djuric porta subito in vantaggio i veneti con l'incornata al 3', poi al 56' Ngonge raddoppia. Il neo-ritornato Zurkowski accorcia le distanze al 64', ma nella mezzora finale i toscani non riescono a strappare il pari (nonostante la superiorità numerica dall'87' per via dell'espulsione di Duda).

LA PARTITA

Torna al successo il Verona, per 2-1 al Bentegodi ai danni dell’Empoli. Pronti via e i padroni di casa stappano subito la partita: al terzo minuto di gioco arriva il corner perfetto di Duda per l’incornata vincente di Djuric, con il pallone che sbatte sulla traversa, rimbalza all’interno della linea di porta e viene segnalata in rete. Dopo il vantaggio dei veneti gli ospiti cercano tiepidamente di reagire, senza però impensierire eccessivamente la difesa gialloblù. Poco dopo la mezzora è Grassi a rendersi pericoloso, con un piattone da fuori area su punizione che sfiora il palo. Le due squadre mettono in campo grande fisicità, e al duplice fischio la gara è ancora sull’1-0. La nebbia si infittisce al Bentegodi in avvio di ripresa, con il primo squillo che arriva dalla squadra in vantaggio: diagonale di Serdar respinto da Caprile. Al 56’ arriva il raddoppio della squadra di Baroni: azione personale di Ngonge, che fa partire un sinistro insidiosissimo da fuori area, Caprile viene beffato sul suo palo dalla leggera deviazione di Grassi e non può evitare il raddoppio gialloblù. Otto minuti più tardi gli uomini di Andreazzoli riaprono la gara, con l’incornata del neoentrato (e neo-ritornato) Zurkowski sul cross di Bereszynski. Dopo il 2-1 i toscani iniziano a spingere forte per trovare il pari, ma Montipò rimane sempre attento in ogni occasione. All’87’ Duda riceve il secondo cartellino giallo, lasciando i padroni di casa in dieci uomini e infiammando il finale di partita. Nel recupero gli azzurri ci provano in tutti i modi, ma alla fine trionfa il Verona. Con questo successo l’Hellas sale a 17 punti, momentaneamente al sedicesimo posto insieme all’Udinese. Fermo a 13 l’Empoli, ancora penultimo.

LE PAGELLE

Djuric 7 – Sblocca la partita in avvio con il suo marchio di fabbrica, poi fa il solito lavoro di torre per far salire la squadra e per difendere il pallone. Sarà fondamentale il suo apporto per la salvezza dell’Hellas.

Duda 6 – Il voto è la media tra il 7 della sua prestazione e il 5 dell’ingenuità finale: confeziona l’1-0 di Djuric su corner e mette sempre ordine nelle situazioni più critiche. Per sua fortuna il Verona porta a casa i tre punti, altrimenti l’espulsione poteva costare molto caro.

Zurkowski 6.5 – Ritorna, rientra, prende un giallo dopo pochi secondi e segna il gol che riaccende le speranze per i toscani. Dà la scossa, anche se ancora deve ritrovare certi ritmi.

Caprile 5.5 – È vero, c’è la deviazione di Grassi, ma sul gol di Ngonge poteva e doveva fare molto meglio. Alterna ottime prove a errori che costano punti, e in questa gara, per la salvezza, era meglio evitare.

IL TABELLINO

Verona-Empoli 2-1

Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6, Magnani 7, Coppola 6 (dal 36’ st Dawidowicz 6), Doig 6.5; Duda 6, Serdar 6; Ngonge 7 (dal 47’ st Mboula sv), Suslov 6 (dal 47’ st Amione sv), Folorunsho 6 (dal 22’ st Saponara 6); Djuric 7 (dal 36’ st Henry 6). All.: Baroni. A disp.: Berardi, Perilli, Cabal, Charlys, Cruz, Bonazzoli.

Empoli (4-3-3): Caprile 5.5; Bereszynski 6, Walukiewicz 5.5, Luperto 6, Cacace 6; Grassi 6.5 (dal 32’ st Marin 5.5), Fazzini 6 (dall’11’ st Zurkowski 6.5), Maleh 5.5 (dal 41’ st Sodero sv); Gyasi 6 (dal 41’ st Corona sv), Cambiaghi 6, Shpendi 5.5 (dall’11’ st Cancellieri 6). All.: Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Indragoli, Ranocchia.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 3’ Djuric, 56’ Ngonge (V); 64’ Zurkowski (E).

Ammoniti: Coppola, Tchatchoua (V); Zurkowski, Cambiaghi, Cancellieri (E).

Espulsi: 87’ Duda (doppia amm.) (V).

LE STATISTICHE

- Il Verona ha vinto due delle ultime quattro partite di campionato (2P), tanti quanti successi nelle precedenti 20 gare di Serie A (6N, 12P).

- Cyril Ngonge ha realizzato sei gol in 19 partite in questo campionato, uno in più rispetto alle cinque reti in 15 match della scorsa stagione di Serie A (incluso spareggio salvezza).

- Milan Djuric ha segnato cinque gol in 19 match in questo campionato, eguagliando la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (cinque reti in 33 gare nel 2021/22).

- Nelle ultime tre stagioni (dal 2021/22) solo Osimhen (16), Giroud (nove) e Vlahovic (nove) hanno realizzato più gol di testa di Milan Djuric (otto) in Serie A.

- 50ª presenza di Milan Djuric con la maglia del Verona tra tutte le competizioni (incluso spareggio salvezza).

- Il gol di Milan Djuric dopo 2:30 è la rete più rapida segnata dal Verona in un match di Serie A a partire da quella di Federico Ceccherini il 24 ottobre 2022 contro il Sassuolo dopo 1:29.

- I sette gol di Szymon Zurkowski in Serie A sono tutti arrivati con la maglia dell'Empoli. Il polacco non segnava in Serie A dall'1 maggio 2022 contro il Torino.

- Solo la Salernitana (12) ha subito più gol dell'Empoli (11) su sviluppi di calcio piazzato in questa stagione di Serie A. I toscani sono la formazione ad aver concesso più reti su sviluppi di corner (sette).

- Nessuna squadra ha subito più gol di testa dell'Empoli in questo campionato: sette, al pari di Lecce e Frosinone.

- Solo il Milan (cinque) ha ricevuto più cartellini rossi del Verona (quattro) in questa stagione di Serie A.

- Nessun giocatore è stato espulso più volte di Ondrej Duda in questo campionato: due, al pari di Antoine Makoumbou.