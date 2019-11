Serie A, una partita all'estero: "Vogliamo conquistare nuovi mercati"

LA PROPOSTA

La Serie A come NBA, NFL e MLB: una partita stagionale si potrebbe disputare all'estero. L'intenzione è seria e la proposta arriverà direttamente dalla Lega Serie A, come svelato dall'ad Luigi De Siervo: "Proporremo che durante ogni stagione si giochi almeno una partita di Serie A all'estero. La nostra sfida è di conquistare nuovi mercati andando a giocare fuori dai confini per riavvicinare i tifosi al nostro campionato e al nostro Paese".

Una proposta nuova per il nostro calcio, ma non unica nel mondo del pallone anche se il precedente della Liga non di buon auspicio. Nello scorso campionato la sfida tra Girona e Barcellona si sarebbe dovuta disputare all'Hard Rock Stadium di Miami, ma dopo mesi di trattative e cause paventate, il progetto è naufragato. "Per le regole attuali non è qualcosa di realizzabile - ha precisato De Siervo -, ma ci auguriamo che questa cosa possa cambiare perché consente di aprirsi a nuovi mercati, di raccontare un prodotto, come stanno già facendo stabilmente le leghe sportive americane. Prima però è corretto che Fifa e Uefa creino delle norme certe da seguire e rispettare".

Non solo Liga e Serie A, anche la Premier League avrebbe la stessa intenzione nel prossimo futuro.