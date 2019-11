Serie A, Udinese-Spal 0-0: Petagna tradisce Semplici dal dischetto, Musso salva Gotti al 98'

UDINESE-SPAL 0-0

Pareggio senza reti tra Udinese e Spal alla Dacia Arena, con i padroni di casa che attaccano con maggiore convinzione per l'intera partita ma devono poi ringraziare Juan Musso: il portiere bianconero respinge infatti un rigore battuto al 98' da Andrea Petagna e salva lo 0-0. Nel primo tempo gol annullato dal Var a Nestorovski. Con questo punto i biancazzurri salgono al penultimo posto in classifica. Udinese-Spal: le foto del match lapresse

LA PARTITA

La Spal non è quindi più il fanalino di coda di serie A, ma lascia comunque il Friuli con un pesante carico di rimpianti. Dopo una partita di grande sofferenza soprattutto nella ripresa, infatti, il preziosissimo punto in trasferta stava per moltiplicarsi per tre grazie a un rigore assegnato dal Var per leggerezza di Sema in area (un evitabilissimo tocco di braccio): a vanificare tutto è però Petagna, che tradisce la fiducia di Semplici che quest'anno l'ha reso il rigorista titolare della squadra e si fa respingere la trasformazione da Musso quando il cronometro segna 98 minuti.

Tutto questo arriva al termine di una partita dal copione profondamente diverso: l'Udinese parte con il piede giusto e in particolare Nestorovski fa di tutto per ringraziare Gotti, che lo lancia da titolare al posto di Lasagna. Il macedone già al 4' minuto raccoglie un assist rasoterra e sulla pressione di Felipe colpisce il palo, quindi cinque minuti dopo incorna di testa in gol. La rete però non viene convalidata per giusto fuorigioco. La Spal, che rinuncia a Petagna dal primo minuto, ci prova con l'eterno Floccari e un combattivo Paloschi, ma chi costringe Musso alla paratissima è Kurtic con un gran colpo di testa su corner di Valdifiori. I tentativi più concreti delle due punte sono invece rintuzzati da Nuytinck e Becao, attentissimi dietro. Ci deve quindi provare Strefezza, con due iniziative dalla fascia destra entrambe conclude con una conclusione a lato. L'Udinese si affida invece a De Paul, servito da Sema e che ci prova al volo di destro: la deviazione di Missiroli per poco non trae in inganno Berisha.

La ripresa si apre invece con un'Udinese in netta crescita, anche perché la Spal sembra iniziare a temere la partita e lo dimostra Berisha: il portiere ospite in un paio di circostanze rischia moltissimo con i piedi in disimpegno, ma né Okaka, né De Paul ne approfittano. Dopo il tentativo di testa di Mandragora (fuori di non molto), una conclusione improvvisa di Sala per poco non inganna Musso e la partita si alza di ritmo. Per la Spal è Tomovic ad andare vicino al gol di testa, ma è soprattutto l'Udinese ad avere motivo di recriminare: Lasagna, entrato nella ripresa, è attivissimo quando ha campo e semina il panico nella retroguardia ospite in almeno due circostanze. Quindi è Mandragora a sfiorare il palo con un diagonale largo di pochi centimetri. Il pendolo della partita sembra piegare tutto per l'Udinese, ma nel finale improvvisamente si riaccende la Spal: Sala costruisce il primo pericolo, poi ci provano Kurtic dalla distanza e Petagna su calcio d'angolo. A tempo scaduto il black-out di Sema. Ma Musso decide di diventare l'eroe di giornata.



LE PAGELLE

Musso 7,5 - La sua partita era già di altissimo livello (chiedere a Kurtic nel primo tempo), ma il guizzo sul rigore al 98' lo rende il migliore in campo.

Sala 6,5 - Non era facile prendere il posto di Strefezza che nel primo tempo era stato tra i più positivi della Spal. Ma lui riesce a fare anche meglio, creando la maggior parte dei pericoli per l'Udinese nella ripresa.

Nestorovski 6 - Certo non è fortunato, dato che inizia la partita con un palo e un gol annullato dal Var. Certo è che, dopo quelle due fiammate nei primissimi minuti, sparisce completamente.

Petagna 5 - Il suo ingresso in campo aumenta notevolmente il peso dell'attacco spallino. Non trasformare un rigore così importante per la classifica dei suoi è però davvero grave.

Sema 5,5 - Un'insufficienza che dispiace dare, dato che per oltre 90 minuti offre una prestazione di grande livello, con la sua prestanza che mette in grossa difficoltà la Spal. Nel recupero concede però un rigore con una colossale ingenuità.



IL TABELLINO

UDINESE-SPAL 0-0

Udinese (3-5-2): Musso 7,5; Becao 6 (40' st Teodorczyk sv), Troost-Ekong 6, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6,5, Jajalo 6, Mandragora 6,5 (34' st Fofana 6), De Paul 5,5, Sema 5,5; Nestorovski 6 (20' st Lasagna 6,5), Okaka 5,5.

A disp.: Nicolas, Perisan, Samir, Sierralta, Ter Avest, De Maio, Opoku, Barak, Walace. All.: Gotti 6.

Spal (3-5-2): Berisha 6; Cionek 6, Felipe 5,5 (34' st Vicari sv), Tomovic 6,5; Strefezza 6,5 (1' st Sala 6,5), Missiroli 6, Valdifiori 5,5, Kurtic 6,5, Reca 6; Paloschi 5,5, Floccari 5,5 (23' st Petagna 5).

A disp.: Thiam, Letica, Salamon, Di Francesco, Valoti, Mastrilli, Murgia, Moncini. All.: Semplici 5.5.

Arbitro: Massa

Marcatori: -

Ammoniti: Nestorovski, Becao, Okaka (U), Reca, Floccari, Felipe, Tomovic, Cionek (S)

Espulsi: -

Note: Musso (U) respinge rigore di Petagna (S) al 53' st



LE STATISTICHE

- Prima della SPAL, l’ultima squadra ad aver registrato una striscia di sei trasferte di fila senza reti in Serie A è stata l’Atalanta, nel 2014 (sette).

- L’Udinese non ha trovato la via del gol in sei delle ultime 10 gare di Serie A.

- Tra le gare terminate 0-0 in questo campionato, Udinese-SPAL è quella che ha visto più conclusioni (34, esattamente 17 per parte).

- Due delle ultime tre sfide di Serie A tra SPAL e Udinese sono terminate 0-0 (pareggi senza reti anche nella gara d’andata dello scorso campionato).

- Solo il 17% delle conclusioni effettuate - escluse le ribattute - in questo incontro (4 su 23) hanno centrato lo specchio della porta, percentuale più bassa in una singola gara di questo campionato solo in Genoa-Bologna (11%).

- Andrea Petagna ha calciato il rigore al minuto 97’16”, il più tardivo in Serie A da quello di Daniel Ciofani ad aprile (102’43” con il Frosinone v Parma).

- Primo errore dal dischetto per Andrea Petagna in Serie A, che aveva trasformato tutti i sei precedenti.

- Il primo tiro nello specchio nella seconda frazione di gioco in questo incontro è arrivato appena all'88° minuto, con Jasmin Kurtic.

- Due dei tre pali dell’Udinese in questo campionato sono stati colpiti nel corso dei primi 3 minuti di gioco (prima di Ilija Nestorovski in questo incontro, Sema ad ottobre, v Torino).

- L'XI iniziale schierato in questo incontro dalla SPAL è il più anziano per una squadra di Serie A in questo campionato (31 anni, 111 giorni) e il più giovane per i ferraresi dal loro ritorno nel massimo campionato.

- Mirko Valdifiori ha giocato oggi la sua 100ª gara in Serie A.