Serie A, Udinese-Bologna 1-0: Okaka fa rialzare la testa ai friulani

UDINESE-BOLOGNA 1-0

Seconda vittoria stagionale in Serie A per l'Udinese, che raddrizza la sua classifica battendo in casa il Bologna per 1-0. Decisivo il colpo di testa al 27' di Stefano Okaka, al suo primo gol in questo campionato. Gli ospiti costruiscono diverse occasioni, specie nel finale dei due tempi, ma il fortino friulano regge. L'Udinese lascia la zona pericolante della classifica e sale ora a quota 7 punti, con il Bologna che resta a 8.





























































LA PARTITA

Tudor e Mihajlovic fanno ruotare gli uomini e si affidano in particolare a centravanti di grande peso e potenza: Okaka da una parte e Santander dall'altra. E i due mostrano sin da subito di meritare la fiducia, dato che la prima conclusione è proprio del Ropero. L'Udinese però ha bisogno di punti ed è nella partita: serve infatti un bel riflesso di Skorupski per negare a Nestorovski il gran gol con la girata di testa. Sembrano gli ospiti ad essere più ispirati, in particolare con Orsolini (pericoloso su punizione). Il gol però è dell'Udinese e lo segna proprio Okaka, bravo a sovrastare di testa Bani sul cross di Stryger Larsen. I felsinei non ci stanno, ma il grande lavoro di Sansone e soprattutto di Orsolini produce una conclusione dietro l'altra. Tutte, però, sul fondo. E addirittura Okaka spende un giallo per fermare il numero 7 felsineo, a dimostrare la prova di grande sofferenza e abnegazione da parte di un'Udinese bisognosa di punti e di un rilancio anche psicologico dopo il solo punto conquistato nelle ultime quattro partite. La ripresa si apre con un Bologna molto propositivo, ma i friulani sono bravi a chiudere ogni spazio: Samir alza il muro su Orsolini, Becao rintuzza un tentativo di Sansone. Chi trova il tiro è però Fofana per i padroni di casa, così Tanjga (vice di Mihajlovic) getta nella mischia Skov Olsen e Palacio. Proprio i due subentrati costruiscono un'azione che però il danese non sfrutta, impattando malamente di testa il pallone. Tudor risponde mandando in campo Lasagna e subito il nazionale italiano si rende minaccioso nell'area rossoblù (da dimenticare invece il tiraccio di Fofana da fuori area). In campo entra anche Destro, per un Bologna tutto in avanti: Santander, Palacio, Skov Olsen, Soriano e lo stesso Destro però non bastano a raddrizzare la partita. L'ultimo squillo è affidato a Santander, scomparso dopo il buon inizio di match, ma il suo colpo di testa finisce a lato non di poco. Il Bologna cade, e raccoglie una sconfitta che fa male: lo dimostra Soriano, mai in palla a Udine e che si fa espellere dopo il triplice fischio per aver alzato un po' troppo la voce con l'arbitro.

LE PAGELLE

Okaka 7 - Un gol, il primo dell'anno per lui, che regala tre punti fondamentali. Poi una partita di grande sacrificio e abnegazione. Difficile chiedergli di più.

Orsolini 6,5 - Corre, sgomita, si danna l'anima, va al tiro. Poi non riesce a essere fortunato, ma la sua voglia di incidere in questo Bologna è encomiabile.

Becao 7 - Non è solo l'uomo della vittoria sul Milan, e lo dimostra nel secondo successo stagionale dei suoi: una diga che nessuno dei sei attaccanti felsinei visti in campo riesce a superare.

Soriano 5 - Si è già dimostrato in più occasioni il trascinatore dei suoi, ma stavolta sbaglia completamente giornata. Non si infiamma mai, se non nel momento peggiore: a partita già finita. E viene espulso.

Stryger Larsen 7 - Forse qualcuno se l'era ingiustamente dimenticato, ma questo ragazzo sulla fascia è in grado di fare ciò che vuole. Lo dimostra con la sgroppata e il cross che valgono l'unico gol di giornata, pesantissimo.

IL TABELLINO

Udinese-Bologna 1-0

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 7, Troost-Ekong 6,5, Samir 6,5; Stryger Larsen 7 (31' st De Maio 6), Mandragora 6, Jajalo 6, Fofana 5,5 (38' st Walace sv), Sema 6; Okaka 7 (19' st Lasagna 6,5), Nestorovski 6. A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opuku, Nuytinck, Kubala, Barak, Pussetto. All.: Tudor 6.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Tomiyasu 5,5, Bani 5, Denswil 5,5, Krejci 6; Dzemaili 6 (31' st Destro 5,5), Medel 6; Orsolini 6,5 (9' st Skov Olsen 5,5), Soriano 5, Sansone 5,5 (14' st Palacio 6); Santander 5. A disp.: Da Costa, Sarr, Paz, Danilo, Schouten, Svanberg, Poli, Mbaye. All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga) 5,5.

Arbitro: Giua

Marcatori: 27' Okaka (U)

Ammoniti: Samir, Okaka, Troost-Ekong, Nestorovski (U), Soriano, Bani, Skorupski (B)

Espulsi: Soriano (B) per proteste a match già concluso

LE STATISTICHE DI UDINESE-BOLOGNA

• L’Udinese è tornata a vincere dopo una serie di quattro partite di Serie A in cui aveva ottenuto un solo punto.

• L’Udinese ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (tre delle quali 1-0).

• Stefano Okaka ha segnato al 27°, l'Udinese non trovava il gol da 370 minuti in Serie A.

• Quattro dei sette gol subiti dal Bologna in questo campionato sono stati di testa: è la squadra che ne ha concessi di più con questo fondamentale.

• Gli ultimi due assist dell’esterno dell’Udinese Jens Stryger Larsen in Serie A sono arrivati contro il Bologna: oggi e a marzo.

• Tutte le ultime quattro vittorie casalinghe dell’Udinese in Serie A sono arrivate con un gol di scarto.

• L’Udinese non manteneva la porta inviolata per due partite di Serie A di fila da dicembre 2018 (contro SPAL e Cagliari).

• Il Bologna non ha segnato per due partite di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2018.