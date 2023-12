Serie A, Torino-Udinese 1-1: un tiro-cross di Ilic salva i granata all’88’

TORINO-UDINESE 1-1

Dominio totale per la squadra di Juric, che però va sotto all’81’: nel finale l’ex Verona pesca il jolly che vale il punto

© Getty Images Nel 17esimo turno di Serie A termina 1-1 la sfida tra Torino e Udinese, con tanti rimpianti per i granata: la squadra di Juric controlla il match dalle prime fasi, aumentando l’intensità nella ripresa. All’81’ il gol di Zarraga gela l’Olimpico, con Ilic che salva i padroni di casa all’88’ con un cross sbagliato che però si spegne alle spalle di Silvestri. Il Toro sale a 24 punti in classifica, passo in avanti anche per Cioffi, ora a quota 14.

LA PARTITA

Torino-Udinese termina 1-1. Un primo tempo estremamente povero di emozioni: gli ospiti restano chiusi nella loro metà campo, provando a ripartire in velocità con Pereyra. La squadra di Juric tiene maggiormente il possesso del pallone, ma Sanabria e Zapata non riescono a trovare l’imbucata giusta. L’occasione più pericolosa viene creata da Ilic, con un tiro dalla distanza respinto pregevolmente da Silvestri: si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa le cose non cambiano, con i piemontesi che provano a sviluppare gioco sulle fasce per pescare poi in area Zapata e Sanabria (uno dei più attivi). Cioffi prova a scuotere i suoi inserendo Thauvin e Success a un quarto d’ora dalla fine, e riesce clamorosamente a stappare la partita all’81’: cross dalla destra di Joao Ferreira e girata sottomisura del subentrato Zarraga, che batte un Milinkovic-Savic non perfetto. I granata non si danno per vinti nonostante la beffa, e sette minuti più tardi riescono a trovare il pareggio: cross sbagliato da Ilic, con il pallone che prende una traiettoria insidiosa e si insacca alle spalle di Silvestri. Finisce 1-1, un punto per parte (24 quelli totalizzati dal Torino, dieci in più rispetto ai 14 dell’Udinese).

LE PAGELLE

Zarraga 6.5 – Entra al posto di Samardzic e insacca la rete del vantaggio con una bella girata. È vero, il portiere granata è complice, ma trova un gol pesante nel momento più difficile dei suoi.

Samardzic 5.5 – Spaesato e poco al centro del gioco bianconero, che prevede più fisicità e sacrificio rispetto a qualità e giocate. Esce dopo una prestazione tutt’altro che positiva.

Milinkovic-Savic 5.5 – Dopo tante parate e tanti miracoli arriva uno dei primi grandi errori del portiere serbo, che si fa beffare sul suo palo da Zarraga. Salvato dal gol di Ilic nel finale, altrimenti sarebbe stato un errore da matita rossa.

Ilic 6.5 – Il più pericoloso del Toro nel primo tempo diventa anche il salvatore della patria. Il suo cross (non ci sono dubbi sull’intenzionalità) sbagliato si spegne alle spalle di Silvestri e regala un punto a Juric. Meritato.

IL TABELLINO

Torino-Udinese 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5.5; Tameze 5.5, Buongiorno 6, Rodriguez 5.5; Soppy 5.5 (dal 15’ st Vojvoda 6), Ricci 5.5, Ilic 6.5, Lazaro 6 (dal 41’ st Karamoh sv); Vlasic 6 (dal 30’ st Radonjic 5.5), Sanabria 6; Zapata 5.5. All.: Juric. A disp.: Popa, Gemello, Sazonov, Djidji, Zima, Gineitis, Pellegri, Seck, Radonjic.

Udinese (3-5-2): Silvestri 5.5; Joao Ferreira 6.5, Perez 5.5, Kristensen 6; Ebosele 6 (dal 33’ st Success sv), Lovric 5.5 (dal 46’ st Masina sv), Walace 6.5, Samardzic 5.5 (dal 26’ st Zarraga 6.5), Kamara 5.5 (dal 26’ st Ehizibue 6); Lucca 5.5 (dal 33’ st Thauvin sv), Pereyra 6. All.: Cioffi. A disp.: Padelli, Okoye, Tikvic, Masina, Kabasele, Camara, Quina, Pafundi.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 88’ Ilic (T); 81’ Zarraga (U).

Ammoniti: Sanabria, Vojvoda (T); Kamara, Lucca (U).

LE STATISTICHE DI TORINO-UDINESE 1-1

L’Udinese è la terza squadra che ha ottenuto almeno 11 pareggi nelle prime 17 partite di una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter (12 nel 2004/05) e il Torino (11 nel 2007/08).

Oier Zarraga ha segnato il suo primo gol in Serie A alla sua quinta presenza nella competizione, eguagliando il totale di reti messe a segno nelle precedenti tre stagioni di Liga spagnola disputate con la maglia dell'Athletic Club (una rete in 62 match).

Oier Zarraga è il terzo centrocampista spagnolo dell’Udinese a segnare un gol in Serie A, dopo Ricardo Gallego (due reti nel 1989) e Luis Helguera (una rete nel 2001).

Ivan Ilic è tornato a segnare in casa in Serie A per la prima volta dall'agosto 2021 (vs Inter).

Il Torino ha totalizzato 24 punti in 17 giornate in questo campionato e soltanto due volte ha fatto meglio a questo punto della stagione nell’era dei tre punti a vittoria (25 nel 2013/14 e 2016/17).

Torino e Udinese hanno pareggiato in Serie A per la prima volta dal settembre 2018 (anche allora 1-1), interrompendo una striscia di nove confronti diretti senza alcun segno “X” nel torneo.

Il Torino ha segnato cinque gol nelle ultime quattro partite di Serie A, tanti quanti quelli realizzati nei precedenti nove match disputati nella competizione.

Il Torino ha segnato sette gol negli ultimi quattro match interni di Serie A, trovando la rete in ciascuno di essi – i granata avevano realizzato lo stesso numero di reti nelle precedenti 13 uscite interne nel massimo campionato.



Espulsi: -