Serie A, Spezia-Sassuolo 2-2: gol ed errori, Pinamonti firma il pari su errore di Dragowski

Un punto ciascuno per Gotti e Dionisi: al vantaggio di Frattesi rispondono Bastoni e Nzola su rigore, poi Pinamonti approfitta di un disastro difensivo dei liguri

Si conclude con un pareggio 2-2 l’anticipo della terza giornata di Serie A tra Spezia e Sassuolo. Neroverdi e liguri restano così a braccetto con quattro punti ciascuno. Ospiti in vantaggio con Frattesi ma è immediato il pari di Bastoni. Sul finire del primo tempo Nzola porta avanti i suoi su rigore ma in avvio di ripresa Pinamonti ringrazia Dragowski e Caldara, autori di un incredibile pasticcio, e firma il definitivo pari.

LA PARTITA

Un punto ciascuno per Spezia e Sassuolo nell’anticipo della terza giornata di Serie A: 2-2 ed entrambe le squadre vanno a quattro punti. Primo tempo spumeggiante che si apre con Nzola che alza la mira al 10’. Passa poco più di un quarto d’ora ed è il Sassuolo al 27’ a firmare l’1-0 grazie al colpo di testa di Frattesi su cross di Kyriakopoulos. La gioia neroverde dura però pochissimo perché al 30’ Bastoni pareggia i conti finalizzando al meglio di sinistro un cross di Reca. Gli uomini di Dionisi sentono il contraccolpo psicologico mentre i padroni di casa sono galvanizzati, gli sforzi liguri si concretizzano nel recupero quando l’arbitro (chiamato dal Var) punisce un gomito largo di Ferrari su Hristov in area: dagli undici metri Nzola ribalta il risultato. Nella ripresa lo spettacolo non cala e arriva immediato il 2-2 neroverde con Pinamonti, lesto ad approfittare di una grave incomprensione tra Dragowski e Caldara e insaccare a porta vuota. Disastro difensivo dello Spezia con il portiere che manca il pallone in uscita e il giovane neoacquisto del Sassuolo festeggia la prima rete in campionato. I ritmi restano alti con molto dinamismo, Ekdal appena entrato subisce due gialli nel giro di 13 minuti e viene espulso all'81': ingenuo il centrocampista svedese che consente al Sassuolo di organizzare l’assalto finale con uomo in più. Al minuto 88’ Dragowski riscatta parzialmente lo svarione del 2-2 e chiude sulla botta di Henrique, nel recupero ancora il portiere polacco si fa perdonare con un miracolo su Defrel.

LE PAGELLE

Gyasi 6 – Come sempre tanta corsa e sacrificio sia in fase offensiva che in fase difensiva ad aiutare i compagni

Nzola 6,5 – Freddo dal dischetto, si muove su tutto il fronte d’attacco, punto di riferimento che mette in apprensione la difesa avversaria

Rogerio 6,5 – Spina nel fianco per la difesa ligure, dribbling e velocità per creare molto spesso la superiorità numerica

Berardi 5,5 – Ci prova spesso da lontano e su calcio piazzato col suo magico sinistro, ma oggi sembra mancare qualcosa

IL TABELLINO

SPEZIA-SASSUOLO 2-2

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 4,5, Hristov 5,5 (1’ st Caldara 4,5), Kiwior 6, Nikolaou 5,5, Gyasi 6, Agudelo 5,5 (21’ st Verde sv), Bourabia 5,5 (21’ st Ekdal 4), Bastoni 6,5 (33’ st Sala sv), Nzola 6,5, Strelec 6 (13’ st Kovalenko 6). A disp.: Zoet, Zovko, Holm, Beck, Podgoreanu, Ellertsson, Sanca. All. Gotti 6

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6, Toljan 5,5, Erlic 6, Ferrari 5, Rogerio 6,5, Frattesi 6,5 (24’ st Thorstvedt sv), Lopez 6, Henrique 6, Berardi 5,5, Pinamonti 6,5 (32’ st Defrel 6,5), Kyriakopoulos 6 (32’ st Obiang sv). A disp.: Pegolo, Alvarez, Ayhan, Marchizza, Harroui, Russo, Ceide, Pegolo, Ruan. All. Dionisi 6

Arbitro: Cosso 6

Marcatori: pt 27’ Frattesi (SAS), pt 30’ Bastoni (SP), pt 48’ Nzola (SP) rig., st 5’ Pinamonti (SAS)

Note: ammonito Ferrari; espulso Ekdal

LE STATISTICHE DI SPEZIA-SASSUOLO

Il Sassuolo non ha mai perso in casa dello Spezia tra Serie A e Serie B; bilancio di due vittorie e due pareggi (entrambi arrivati nelle ultime due sfide disputate).

Andrea Pinamonti è diventato l'unico giocatore nato dopo l'1/1/1999 ad aver già segnato con cinque maglie diverse in Serie A (Frosinone, Genoa, Inter, Empoli e Sassuolo).

Lo Spezia ha guadagnato quattro punti nelle prime tre gare di questo campionato, non aveva mai fatto meglio dopo le prime tre gare stagionali in Serie A (1V, 2P nel 2020/21 e 1N, 2P nel 2021/22).

Andrea Pinamonti ha trovato la prima rete contro lo Spezia in Serie A: la squadra ligure è diventata la 16ª squadra su 26 affrontate in Serie A contro la quale l’attaccante ha segnato almeno una rete.

Era dal 19 dicembre 2021 (1-1 vs Empoli) che lo Spezia non pareggiava un match interno di Serie A; chiusa una striscia di 11 gare casalinghe senza il segno X (4V,7P).

Era dallo scorso 7 maggio che il Sassuolo non raccoglieva un pareggio in Serie A (1-1 interno vs Udinese) mentre il pareggio in gare esterne mancava dal 12 marzo (2-2 in casa della Salernitana).

Simone Bastoni (cinque gol in Serie A) ha preso parte a due delle tre reti messe a segno dallo Spezia in questo campionato (assist per Nzola contro l’Empoli e rete contro il Sassuolo). Per la prima volta il classe ’96 ha preso parte a due reti in due gare casalinghe di fila in Serie A.

Simone Bastoni ha preso parte a tre reti contro il Sassuolo in Serie A (un gol e due assist); contro nessun’altra squadra ha partecipato a più gol in Serie A (tre anche contro il Cagliari).

M'Bala Nzola, al secondo gol in campionato, è andato a segno per due presenze di fila in casa in Serie A per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel dicembre 2020 (vs Bologna e Genoa).

Prima di stasera l’ultimo gol segnato su rigore dallo Spezia in gara casalinghe di Serie A era stato realizzato da M’Bala Nzola il 15 maggio 2021 contro il Torino.

Lo Spezia ha sempre trovato la rete nelle cinque gare giocate in Serie A contro il Sassuolo; tra le squadre attualmente nel massimo campionato, lo Spezia ha segnato in tutte le partite anche contro Sampdoria, Lazio e Salernitana.

Davide Frattesi ha realizzato in trasferta quattro dei suoi cinque gol in Serie A, quello odierno è stato il primo realizzato di testa nella competizione.

Da inizio 2022 nessuna squadra ha subito più gol dello Spezia in gare casalinghe (20 al pari dell’Empoli) tra le squadre attualmente in Serie A, mentre solamente il Napoli (24) ne ha realizzati di piú fuori casa del Sassuolo (21 al pari della Lazio) nel parziale in massima serie.

Giorgos Kyriakopoulos ha fornito contro lo Spezia il suo assist numero sette in Serie A; non forniva un passaggio vincente nella competizione dal 10 aprile contro l’Atalanta.