Serie A, si studia il rinvio di una settimana: Inter in prima linea

NUOVO SCENARIO

Lavori in corso per la ripresa della Serie A. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, alcuni club starebbero valutando la possibilità di chiedere alla Lega di far slittare di una settimana l'inizio del campionato. Tra le società interessate al rinvio in prima linea c'è soprattutto l'Inter, che ha chiuso l'annata sportiva solo sei giorni fa con la finale di Europa League e che vorrebbe avere qualche giorno in più di stop prima di riprendere l'attività.

Sconvolta dall'emergenza Covid, la stagione 2019/2020 rischia dunque di trascinare i suoi effetti anche nell'annata 2020/2021. Almeno per quanto riguarda l'inizio. Nonostante il voto a maggioranza del 3 agosto sull'avvio del campionato fissato per il 19 settembre, diversi club del campionato italiano starebbero infatti studiando seriamente la possibilità di guadagnare una settimana per far rifiatare i giocatori e impostare con più calma e attenzione ritiri e preparazione in vista di un anno molto intenso.

Al momento la questione non è ancora arrivata ai piani alti della Lega, ma presto qualcosa potrebbe muoversi prima del 31 agosto, data fissata per l'ufficializzazione delle date del calendario in Consiglio Federale. Il primo passo potrebbe farlo l'Inter, ma poi anche altri club potrebbero accodarsi alla richiesta nerazzurra. Soprattutto se nei prossimi giorni dovessero emergere nuovi casi di positività al Covid nei ritiri, con conseguenti riduzioni delle rose in vista dell'avvio della stagione.