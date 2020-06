Serie A, Sassuolo-Verona 3-3: Rogerio raggiunge l’Hellas al 97’

SASSUOLO-VERONA 3-3

Ancora un pareggio nel finale per il Sassuolo, che raggiunge il Verona al 97’ e trova il secondo 3-3 consecutivo dopo quello con l’Inter. Hellas in vantaggio al 51’ con Lazovic, pareggio di Boga al 53’ e controrisposta scaligera di Stepinski al 57’. Pessina allunga al 68’ sfruttando un pasticcio della difesa ma i neroverdi non si arrendono e trovano le reti ancora di Boga al 77’ e di Rogerio nel settimo minuto di recupero.

LA PARTITA

Sembra quasi incredibile raccontare la differenza di qualità della partita tra le due frazioni di gioco. Nel primo tempo, infatti, non succede praticamente nulla tra neroverdi e scaligeri, mentre la ripresa regala emozioni a non finire e la rete del pareggio finale nell’ultimo dei sette minuti di recupero. A passare in vantaggio, al 51’, è il Verona: dopo un’azione prolungata nella metà campo avversaria, Stepinski riceve il pallone all’altezza del limite dell’area e lo lascia a Lazovic, che scaglia un destro preciso e potente che vale lo 0-1. Il vantaggio, però, dura appena due minuti: Defrel riceve palla vicino all’area piccola ma perde l’attimo e cede la palla a Boga, che con un sinistro dalla precisione chirurgica trova l’angolino giusto e riporta il match in parità. La partita prende ancor più slancio e dopo quattro minuti, al 57’, arriva un altro gol: l’Hellas si riporta avanti grazie a un ‘colpo di petto’ di Stepinski che sfrutta nel migliore dei modi uno splendido cross d’esterno di Lazovic. Gli scaligeri sembrano chiudere i conti al 68’: pasticcio tra Peluso e Bourabia al limite dell’area, ne approfitta Pessina che si ritrova solo davanti a Consigli e lo supera per l’1-3. Tutto finito? Non per una squadra che solo pochi giorni fa ha rimontato l’Inter a San Siro: al 77’ Caputo fa da sponda per Boga, il destro spettacolare del franco-ivoriano si infila nel sette e vale il 2-3. Nonostante le parate spettacolari di Silvestri su Berardi e Caputo, i neroverdi pareggiano all’ultimo assalto, al minuto 97: Rogerio ha spazio e ci prova da lontano, il suo destro è un fulmine sul quale il pur bravo portiere del Verona non può nulla. È il secondo 3-3 consecutivo per il Sassuolo, dopo quello con l’Inter di mercoledì (anche quello maturato nel finale): serve più per il morale che per la classifica, che resta piuttosto anonima, ma tanto basta agli uomini di De Zerbi. Grande invece il rimpianto per l’Hellas: la zona Europa dista ora tre punti.

IL TABELLINO

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5,5; Muldur 5,5, Magnani 6 (dal 31’ st Chiriches sv), Peluso 5, Kyriakopoulos 6 (dal 1’ st Rogerio 5,5); Bourabia 4,5 (dal 37’ st Obiang sv), Locatelli 6; D. Berardi 6, Defrel 5,5 (dal 27’ st Traorè sv), Haraslin 6 (dal 1’ st Boga 7,5); Caputo 6. A disp.: Pegolo, Magnanelli, Djuricic, Raspadori, Ferrari, Piccinini, Ghion. All. De Zerbi 6

Verona (3-4-2-1): Silvestri 7; Rrahmani 5,5, Gunter 6, Kumbulla 6 (dal 1’ st Empereur 6); Adjapong 5,5, Amrabat 6, Veloso 5,5 (dal 23’ st Badu sv), Lazovic 7; Pessina 6,5, Zaccagni 6 (dal 46’ st Verre sv); Stepinski 6,5 (dal 15’ st Pazzini 5,5). A disp.: A. Berardi, Radunovic, Di Carmine, Bocchetti, Lucas Felippe, Dimarco, Dawidowicz, Terracciano. All. Juric 6

Arbitro: Giua

Marcatori: 6’ st Lazovic (V), 8’ st e 32’ st Boga (S), 12’ st Stepinski (V), 23’ st Pessina (V), 52’ st Rogerio

Ammoniti: Kumbulla (V), Magnani (S), Stepinski (V), Bourabia (S)

Note: al 22’ st ammonito Juric, allenatore del Verona



LE STATISTICHE

• Quella di Rogerio al minuto 97 è la 2ª rete più tardiva realizzata dal Sassuolo in Serie A, dietro solo a quella di Boateng al minuto 99 in trasferta contro il Cagliari nell’agosto 2018.

• Matteo Pessina è il 3° centrocampista più giovane ad aver segnato almeno quattro gol in questo campionato, dietro solo a Kulusevski e Zaniolo.

• Jeremie Boga è solo il 2° giocatore nella storia del Sassuolo in Serie A in grado di realizzare una doppietta in un match da subentrato; l'altro era stato Defrel nel 2017 contro l'Udinese.

• Per la prima volta in carriera nei top-5 campionati europei Jeremie Boga va in doppia cifra di gol in una singola stagione.

• Le 10 reti di Jeremie Boga in questo campionato sono tutte state segnate su azione, otto di queste al Mapei Stadium.

• Darko Lazovic è il giocatore del Verona che ha preso parte a più gol in questa stagione di Serie A (8, 2 gol e 6 assist).

• Per la prima volta in carriera in Serie A Darko Lazovic è stato coinvolto in otto gol in una singola stagione, nello scorso campionato aveva preso parte a sette reti (3 gol e 4 assist).

• Entrambe le due reti di Darko Lazovic in questo campionato sono state realizzate da fuori area in trasferta; l'altra contro il Parma a ottobre.

• Seconda rete di Rogerio in Serie A, la prima risaliva ad aprile 2019 contro la Lazio.

• Le tre reti di Mariusz Stepinski in questo campionato sono tutte arrivate nel secondo tempo.