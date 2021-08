Serie A, Sassuolo-Sampdoria 0-0: Caputo sprecone, primo punto per D'Aversa

SASSUOLO-SAMPDORIA 0-0

I neroverdi spingono ma non trovano il gol contro i blucerchiati, ordinati in difesa

Sassuolo e Sampdoria non trovano la via del gol nella seconda giornata di Serie A. Al Mapei Stadium neroverdi e blucerchiati danno vita a uno 0-0 con diverse opportunità ma nessuna rete. Occasione persa soprattutto per i padroni di casa, che sprecano un paio di chance preziose con Caputo e vanno vicini al successo con l’inventiva di Djuricic e Boga. Gli uomini di D’Aversa giocano di rimessa e raccolgono il pari con più soddisfazione.

LA PARTITA

Né vincitori né vinti nella sfida tra Sassuolo e Sampdoria, che si bloccano sullo 0-0 in un match con tante occasioni ma nessun gol. Gli uomini di Dionisi cominciano la partita con l’entusiasmo e l’atteggiamento offensivo che hanno contraddistinto la vittoria contro il Verona. I neroverdi vanno subito vicini al vantaggio con il contropiede di Djuricic, propiziato da Yoshida, ma dopo un coast to coast di 50 metri il serbo trova la risposta di Audero al suo tiro dal limite. Il portiere blucerchiato si esalta nel primo quarto d’ora e dice no al colpo di testa di Ferrari, al tiro di Raspadori e soprattutto a Caputo, a cui è bravo a togliere il pallone nell’uno contro uno. Dopo un altro squillo di Djuricic, che sfiora il palo con un diagonale, arriva la reazione della Sampdoria, ispirata da Candreva. L’ex Inter sfiora calcia di destro fuori di poco e accende Verre, che si coordina male e conclude alto da buona posizione. I genovesi iniziano a difendere meglio negli ultimi 20 metri e i neroverdi si affidano ai tiri da fuori, senza trovare lo specchio della porta con i tentativi di Maxime Lopez e Frattesi. In chiusura di tempo è invece Thorsby a rendersi pericoloso, con un piazzato respinto da Consigli.

D’Aversa carica i suoi all’intervallo e la Samp torna in campo con un atteggiamento diverso. In pochi minuti Damsgaard calcia dal limite, fuori di poco, e Colley stacca di testa, centrale. Lo stesso difensore però commette un errore clamoroso sul disimpegno, lanciando di fatto Caputo solo davanti ad Audero: il pallonetto dell’attaccante termina alto. Il Sassuolo continua a creare gioco ma fatica a superare la linea difensiva avversaria. Boga prova allora a sbloccare il match con una giocata individuale, ma il suo violento tiro dalla distanza viene tolto dall’incrocio dei pali da un altro intervento di Audero. La Sampdoria diminuisce l’intensità e fatica a proporre gioco, limitandosi a difendere e a chiudere gli spazi agli avversari. Gli emiliani dal canto loro mancano di precisione nell’ultimo passaggio e si affidano soprattutto ai tentativi dalla distanza: Rogerio, di esterno sinistro, sfiora la traversa, Lopez calcia non lontano dal palo. La spinta dei neroverdi perde foga avvicinandosi al finale e l’ultimo brivido arriva dal tiro di Askildsen, nettamente alto. Il Sassuolo non dà seguito al successo con il Verona ma dimostra di saper proporre gioco e idee, mentre la Sampdoria trova il suo primo punto certificando una volta di più la sua solidità difensiva.

LE PAGELLE

Djuricic 6,5: Il più ispirato del reparto offensivo neroverde. Sfiora il vantaggio in più occasioni, dialoga con i compagni e prova a inventare. Gli manca giusto il guizzo decisivo.

Boga 6: Partita discontinua per il francese, che accende la lampadina con qualche guizzo, per sé stesso e per i compagni, ma pecca di precisione in alcuni ultimi tocchi fondamentali. Nel complesso è comunque sufficiente.

Caputo 5: Ha la gravissima colpa di sprecare due occasioni ghiotte, prima facendosi toccare da Audero il pallone dell’1-0, poi sparando alto un pallonetto comodo su errore di Colley. Non è da lui.

Audero 7: Prestazione maiuscola del portiere, che nei primi 20 minuti deve fare gli straordinari e rispondere a diversi tentativi degli avversari. Sempre attento, preciso negli interventi e deciso nelle uscite.

Candreva 6,5: Il più brillante del reparto offensivo blucerchiato. L’ex Inter propone diverse accelerazioni sulla fascia e prova a rendersi pericoloso, servendo alcuni palloni interessanti ai compagni.

Verre 5: Avrebbe dovuto splendere sulla trequarti con la sua qualità, invece si rende protagonista di una prestazione scialba e imprecisa. Ha il talento per fare qualcosa di diverso.

IL TABELLINO

Sassuolo-Sampdoria 0-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Rogerio 6,5, Ferrari 6,5, Chiriches 6, Toljan 6; Frattesi 6,5 (41’ st Magnanelli sv), Lopez 6; Boga 6 (41’ st Traoré sv), Raspadori 5,5 (dal 33’ st Scamacca), Djuricic 6,5; Caputo 5 (23’ st Defrel, 6). A disp.: Pegolo, Satalino, Ayhan, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Matheus Henrique, Oddei. All.: Dionisi 6.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 7; Bereszynski 6, Yoshida 6,5, Colley 6, Augello 6,5; Thorsby 6, Ekdal 5,5 (40’ st Depaoli sv); Candreva 6,5, Verre 5 (22’ st Askildsen 6), Damsgaard 6,5 (40’ st A. Silva sv); Quagliarella 5,5. A disp: Falcone, Ravaglia, Chabot, Ferrari, Murru, Trimboli. All.: D’Aversa 6,5.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: -

Ammoniti: Bereszynski (Sam), Caputo (Sas), Chiriches (Sas), Thorsby (Sam)

LE STATISTICHE

-Quinto pareggio a reti inviolate tra Sassuolo e Sampdoria in Serie A. Contro nessun’altra squadra i neroverdi hanno ottenuto più 0-0 in Serie A.

-Grazie al pareggio odierno, Alessio Dionisi è rimasto imbattuto nelle sue prime due partite in Serie A alla guida del Sassuolo: solo Roberto De Zerbi ci era riuscito in precedenza tra i tecnici che hanno guidato i neroverdi nel massimo campionato.

-L’ultima volta che la Sampdoria non aveva trovato la via del gol nelle prime due partite in Serie A risale alla stagione 1975/76 (due sconfitte per 1-0 contro Lazio e Milan).

-Maxime Lopez è il giocatore del Sassuolo che ha toccato il maggior numero di palloni per la seconda partita consecutiva in queste prime due giornate in Serie A (122 oggi e 97 nella prima partita).

-Il Sassuolo non ha trovato la via del gol in casa per la prima volta dal novembre 2020 (0-3 contro l’Inter).

-Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata tra le mura amiche per la prima volta da Aprile 2019.

-La Sampdoria non ha trovato la via del gol nelle prime due giornate di questa Serie A e non rimaneva a secco di gol in due partite consecutive dallo scorso febbraio.

-Roberto D’Aversa è alla sua 100a panchina in Serie A: si tratta del primo allenatore nella storia della Serie A a tagliare questo traguardo al Mapei Stadium.