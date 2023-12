Serie A, Sassuolo-Genoa 1-2: Gudmundsson ed Ekuban rimontano Pinamonti 

SASSUOLO-GENOA 1-2

I rossoblù festeggiano grazie ai due attaccanti già decisivi contro la Juve una settimana fa

Dopo aver confezionato il pareggio contro la Juventus una settimana fa, sono ancora Gudmundsson ed Ekuban gli uomini vincenti del Genoa di Alberto Gilardino. I due attaccanti rossoblù, questa volta in rete entrambi, firmano la rimonta del Grifone in casa del Sassuolo dopo il gol neroverde di Pinamonti (28') su assist di Lautienté. L'islandese è freddo dal dischetto (fallo di mani con richiamo del Var su colpo di testa di De Winter) e trova il pari al 64', il ghanese è perfetto a bucare Consigli in diagonale dopo un assist di tacco del solito Gudmundsson. I liguri salgono così a 19 punti, mentre i neroverdi restano a 16.

LA PARTITA

Dionisi deve fare a meno di Berardi, fermato da un attacco febbrile, mentre Gilardino deve fare a meno di Retegui e Messias. I liguri iniziano il match con un piglio migliore, ma a sbloccare la partita è il Sassuolo al 29’: Boloca innesca Laurienté in campo aperto, l'esterno beffa Bani in velocità ed una volta arrivato a tu per tu con Martinez appoggia a porta vuota per Pinamonti, che nonostante l'intervento disperato di Dragusin mette in rete. Il rumeno si rende pericoloso poco dopo con un colpo di testa su corner, mentre Gudmundsson sfiora il pareggio con un destro dal limite che termina di pochissimo a lato. La spinta del Grifone non produce altre occasioni, mentre il Sassuolo crea ancora una chance pochi secondi prima del duplice fischio, con un altro assist di Laurienté per Matheus Henrique che da ottima posizione calcia a botta sicura col mancino, ma Martinez salva tutto. In avvio di ripresa è ancora il Genoa a rendersi pericoloso con la combinazione aerea tra Sabelli e Badelj che si conclude ancora di poco alta. La spinta ospite porta anche ad un'altra ghiotta palla-gol subito dopo, con la conclusione in area di Gudmundsson da ottima posizione, ma Consigli è attento. Castillejo e Thorstvedt escono malconci all'ora di gioco, mentre Gilardino ridisegna la squadra con l'ingresso di Martín e Thorsby, subito pericoloso con una potente conclusione deviata dal portiere dei padroni di casa. Sul corner successivo il Var ravvisa un fallo di mano di Erlic e viene concesso penalty ai rossoblu, che Gudmundsson non sbaglia al 64’. Gli emiliani reagiscono, ma Pinamonti è impreciso e colpisce largo. Proprio quando il match sembra indirizzato verso il pareggio, gli ospiti la vincono con la rete di Ekuban, che lanciato in profondità da un fantastico colpo di tacco volante dell’islandese non sbaglia davanti a Consigli. Diventano così 19 i punti in classifica per il Grifone, mentre prosegue il pessimo periodo del Sassuolo, che resta a sedici.

LE PAGELLE

Gudmundsson 7.5: offre ottime giocate ed è protagonista assoluto delle occasioni del Genoa. Glaciale dal dischetto, si inventa l'assist per Ekuban con un tacco volante stupendo;

Laurienté 6.5: manca Berardi e ci pensa lui ad illuminare inizialmente la serata dei neroverdi con l'assist generoso che vale l’1-0 e la palla a Matheus Henrique per la chance del raddoppio;

Bani 5: l'errore commesso dall'esperto difensore genoano pesa eccome sulla sua prestazione, con una crescente difficoltà anche nei minuti successivi e la sostituzione in avvio di ripresa;

Erlic 4.5: dopo un buon primo tempo, prima regala il rigore agli ospiti con un fallo di mano e poi si perde malamente Ekuban in occasione del gol vittoria avversario.

IL TABELLINO

SASSUOLO-GENOA 1-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 6.5, Erlic 4.5, Ferrari 6 (dal 1’ st Tressoldi 5.5), Toljan 5.5; Boloca 6, M.Henrique 6; Castillejo 5.5 (dal 14’ st Bajrami 5.5), Thorstvedt 6 (dal 14’ st Volpato 6), Laurienté 6.5; Pinamonti 6.5 (dal 38’ st Mulattieri sv). A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Lipani, Ceide. All.Dionisi

Genoa (3-5-2): Martinez 6.5, Dragusin 6, Bani 5 (dal 15’ st Thorsby 6.5), De Winter 6.5; Sabelli 6, Frendrup 6, Badelj 6.5 (dal 29’ st Strootman 6), Malinovskyi 6 (dal 45’ st Vogliacco sv), Vasquez 5.5 (dal 15’ st Martín 6); Gudmundsson 7.5, Ekuban 6.5. A disposizione: Leali, Sommariva, Vogliacco, Haps, Matturro, Hefti, Galdames, Jagiello, Puscas, Fini. All. Gilardino

Arbitro: Guida

Marcatori: 29’ Pinamonti (S), 64’ Gudmundsson (G), 87’ Ekuban (G)

Ammoniti: Bani (G), Laurienté (S), Ferrari (S)



LE STATISTICHE

• Il Sassuolo ha perso 28 punti da situazione di vantaggio in Serie A nel 2023, da inizio anno solare solo il Tottenham (32) ha fatto peggio nei big-5 campionati europei.

• Il Genoa ha interrotto una serie di quattro sconfitte esterne di fila in Serie A; in generale, questa è solo la terza trasferta su nove in questo torneo in cui raccoglie punti (2V, 1N).

• Il Genoa ha vinto una gara in Serie A dopo essere andato sotto di un gol per la prima volta dal 6 maggio 2022, quando vinse 2-1 in casa contro la Juventus – 18 match giocati da allora.

• Il Sassuolo è andato a segno in sette degli ultimi otto primi tempi in Serie A; in una classifica che tiene conto solo delle prime frazioni di gioco, i neroverdi sarebbero settimi in questo campionato, con 26 punti.

• Prima di oggi, il Genoa era una delle due squadre (assieme all’Atalanta) a non aver ancora ricevuto un rigore a favore in questa Serie A.

• Il Sassuolo va a segno da otto gare di fila in Serie A, i neroverdi non registravano una serie realizzativa così lunga dal periodo febbraio-aprile 2022.

• Albert Gudmundsson ha segnato il suo primo gol su rigore in Serie A; inoltre, sei delle sue sette reti in questo campionato sono arrivate da inizio ottobre, nessun giocatore ha segnato più di lui nel periodo nel torneo.

• Caleb Ekuban ha segnato il suo secondo gol in Serie A, dopo quello realizzato il 20 febbraio 2022 sul campo del Venezia (1-1).

• Andrea Pinamonti con sei reti in 17 presenze in questa Serie A ha già superato i gol messi a segno nell'intero scorso campionato in 32 gare giocate (cinque).

• Andrea Pinamonti ha realizzato la sua prima rete contro il Genoa in Serie A; tra le squadre sfidate almeno cinque volte nella massima serie era una delle quattro contro cui non aveva mai segnato.

• Albert Gudmundsson ha fornito il suo primo assist in assoluto in Serie A, alla 27ª presenza nella competizione.

• Armand Laurienté ha fornito due assist nelle ultime tre presenze in Serie A (vs Genoa e Cagliari), partecipando allo stesso numero di reti delle precedenti 23 gare giocate nel torneo (un gol, un assist).