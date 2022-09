Serie A, Salernitana-Empoli 2-2: Lammers gela i campani

SALERNITANA-EMPOLI 2-2

Toscani in vantaggio con Satriano, ma rimontati e sorpassati dalla Salernitana. L'ex Atalanta firma il 2-2 finale

© Getty Images Un piccolo passo avanti ciascuno per Salernitana ed Empoli nel posticipo del lunedì della quinta giornata di Serie A. All’Arechi termina 2-2 dopo tanti gol e spettacolo. Ospiti in vantaggio con Satriano ma immediato arriva il pari di Mazzocchi. Nella ripresa la squadra di Nicola completa la rimonta con la rete di Dia, a dieci minuti dalla fine però Lammers pareggia di nuovo i conti. Campani a sei punti, Toscani a quattro.

LA PARTITA

Un punto ciascuno per Salernitana ed Empoli nel posticipo del lunedì dell’Arechi: finisce 2-2. Dopo cinque giornate i campani sono quindi a sei lunghezze mentre la squadra di Zanetti, a quattro, è ancora in cerca della prima vittoria in campionato. Inizio di partita con ritmi alti: Sepe è attento sul tiro di Lammers, poi Candreva prova a calciare al volo ma spara alto. Il match si sblocca poco dopo la mezz’ora col vantaggio ospite di Satriano, che mette in rete di testa il cross di Henderson dopo una bella azione corale dei toscani. Neanche il tempo di esultare, però, e dopo sette minuti i padroni di casa trovano il pari grazie a Mazzocchi. Bravo il centrocampista campano a liberarsi di tre avversari prima di infilare Vicario. Ripresa che inizia in sordina, serve allora un lampo di Dia al 61’ per ribaltare il risultato: lesto l’attaccante a deviare con la coscia un cross di Vilhena. Salernitana che sembra in controllo del match, al 79’ Piatek (entrato in avvio di ripresa) sfiora il tris ma Vicario salva sul tiro destinato all’angolino. Proprio nel momento di massima fiducia della squadra di Nicola, però, arriva a sorpresa l’inatteso pareggio dell’Empoli: è Lammers, il migliore dei suoi, a battere Sepe con un bel tiro da fuori area deviato anche da Fazio. Salernitana colta di sorpresa, il tempo per organizzare una reazione è poco e il match si trascina senza emozioni fino al triplice fischio, accontentando entrambe le squadre.

LE PAGELLE

Fazio 6 – Comandante della difesa con fisico e personalità, dalle sue parti è sempre difficile passare, sfortunato nella deviazione del tiro sul 2-2

Bonazzoli 5 – Si sacrifica e prova a sgomitare ma sembra troppo solo là davanti, fatica a trovare palloni giocabili e resta tagliato fuori dal gioco

Pjaca 5,5 – Il neoacquisto dei toscani ci prova con la qualità senza grandi successi, ancora indietro di condizione fisica viene sostituito in avvio di secondo tempo

Lammers 7,5 – Il più attivo dei suoi al di là del gol, sempre in movimento e spesso pericoloso, riesce a tenere in apprensione la difesa avversaria

IL TABELLINO

SALERNITANA-EMPOLI 2-2

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6, Bronn 6, Gyomber 5 (11’ st Daniliuc 5,5), Fazio 6, Candreva 6, Coulibaly 6,5, Maggiore 5,5 (27’ st Kastanos sv), Vilhena 6,5, Mazzocchi 6,5 (38’ st Bradaric sv), Dia 7 (38’ st Botheim sv), Bonazzoli 5 (11’ st Piatek 6,5). A disp.: De Matteis, Fiorillo, Capezzi, Iervolino, Motoc, Pirola, Sambia, Valencia. All. Nicola 6

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6, Stojanovic 6,5, Ismajli 5,5, Luperto 5,5, Parisi 6,5, Haas 5,5 (12’ st Bandinelli 6), Grassi 6 (32’ st Marin sv), Henderson 6 (21’ st Bajrami 6), Pjaca 5,5 (12’ st Akpa Akpro 5,5), Satriano 6,5 (32’ st Ekong sv), Lammers 7,5. A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Degli Innocenti, De Winter, Fazzini, Walukiewicz. All. Zanetti 6

Arbitro: Abisso

Marcatori: 31’ Satriano (E), 39’ Mazzocchi (S), st 16’ Dia (S), 36’ Lammers (E)

Ammoniti: Mazzocchi, Coulibaly, Satriano, Akpa Akpro, Kastanos



LE STATISTICHE

L'Empoli ha pareggiato quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta da gennaio 2015 (cinque in quel caso).

L'Empoli è la prima squadra ad aver pareggiato quattro delle prime cinque partite disputate in un campionato di Serie A dalla Sampdoria nel 2008/09.

La Salernitana ha ottenuto sei punti in cinque gare di questa Serie A, ci aveva messo 10 partite per raggiungere questa quota nello scorso campionato.

L'Empoli è la prima squadra ad aver mandato in gol tre giocatori nati dal 2000 in avanti: Tommaso Baldanzi, Fabiano Parisi e Martín Satriano.

Tra i quattro giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque reti in questo campionato (Leão, Kvaratskhelia e Arnautovic gli altri) Boulaye Dia è quello con meno presenze (quattro).

Boulaye Dia è il primo giocatore nella storia della Salernitana ad aver realizzato tre reti nelle prime cinque gare del club in una stagione di Serie A.

Martín Satriano ha trovato il suo primo gol in Serie A, alla sua 9ª presenza assoluta nella competizione.

Martín Satriano è il terzo giocatore uruguaiano a trovare il gol con la maglia dell'Empoli in Serie A, dopo Marcelo Zalayeta e Matías Vecino.

Per la seconda volta in Serie A, Sam Lammers ha preso parte a un gol per due presenze consecutive: la prima con l'Atalanta nell'ottobre 2020.

Primo gol in Serie A per Pasquale Mazzocchi, alla sua 38ª partita complessiva nella competizione.