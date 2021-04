Serie A, Roma-Bologna 1-0: Mayoral tiene accesa la fiammella Champions

ROMA-BOLOGNA 1-0

I giallorossi rischiano ma si portano a casa tre punti preziosi per continuare l'inseguimento al quarto posto

Grazie al gol di Borja Mayoral a fine primo tempo, la Roma batte 1-0 il Bologna nella trentesima giornata di Serie A e resta in corsa per un posto nella prossima Champions League. All'Olimpico, decide la rete al 44' dello spagnolo, che approfitta dell'errore di Danilo e segna a porta vuota dopo aver saltato Skorupski. Tre punti fondamentali per Fonseca, che può sorridere anche per il recupero di Mkhitaryan, in campo nella ripresa.

LA PARTITA

Ci pensa Borja Mayoral ad evitare che la Roma perda contatto con il treno Champions: la rete dello spagnolo, infatti, risolve una partita complicatissima per i giallorossi, che iniziano la sfida dell'Olimpico con il freno a mano tirato. Dopo 8 minuti, infatti, il cross di Skov Olsen raggiunge Barrow che non riesce a girare in porta, ma sulla sfera si avventa Palacio, murato da un ottimo intervento di Ibañez. Poco dopo, invece, è Svanberg, di testa, a sfiorare il vantaggio. Al 20', altra doppia occasione per gli uomini di Mihajlovic, con Mirante che mura Soriano e Danilo che trova soltanto l'esterno della rete da ottima posizione. Al 44', però, la Roma, pericolosa fino ad allora solo con un sinistro troppo centrale di Villar, passa in vantaggio: Danilo sbaglia il colpo di testa e, di fatto, lancia Borja Mayoral, che supera Skorupski in uscita e insacca a porta vuota, firmando l'1-0 proprio a fine primo tempo.

La ripresa si apre con Soriano che conclude malamente dal limite, mentre il destro in area di Diawara, arrivato dopo un bello slalom, è troppo debole. Allo scoccare dell'ora di gioco, Mihajlovic rompe gli indugi e inserisce Orsolini e Sansone, che prendono il posto di Skov Olsen e Barrow, mentre al 68' Fonseca inserisce Veretout ed il recuperato Mkhitaryan, pericoloso sei minuti dopo il suo ingresso in campo con un destro deviato in angolo da Antov. Al 75', Bruno Peres approfitta di un errore difensivo e calcia col destro dal limite, ma Skorupski respinge. Nel finale, il Bologna si riversa in avanti, senza però rendersi realmente pericolosa dalle parti di Mirante: finisce così 1-0, con la Roma che sale a quota 54 e resta aggrappata al gruppo di squadre a caccia di un posto nella prossima Champions League.

LE PAGELLE

Borja Mayoral 7 - Lo spagnolo è decisivo grazie al gol che, in campionato, gli mancava dal 31 gennaio scorso: micidiale nell'approfittare dell'errore di Danilo.

Ibañez 6,5 - Dopo la rete all'Ajax in Europa League, il brasiliano si conferma con un'ottima prestazione in copertura: è il migliore del tridente a protezione di Mirante.

Mkhitaryan 6,5 - Recupero importantissimo per Fonseca. L'armeno entra ed è subito incisivo con le sue accelerazioni e con il possibile raddoppio negato dal portiere avversario.

Skorupski 6,5 - Tenta l'uscita disperata sul gol di Mayoral, ma non ha colpe sul vantaggio giallorosso. Evita in più circostanze il raddoppio dei padroni di casa.

Danilo 5 - In avvio spreca una buona opportunità in area per regalare lo 0-1 ai suoi, poi sbaglia il colpo di testa in occasione del decisivo gol della Roma.

Palacio 5,5 - Pur essendo generoso e pur rendendosi sempre utile nella manovra felsinea, sbaglia da pochi passi la rete che avrebbe potuto regalare a Mihajlovic tutta un'altra partita.

IL TABELLINO

Roma-Bologna 1-0

Roma (3-4-2-1): Mirante 6,5; Mancini 6,5, Fazio 6, Ibañez 6,5; Reynolds 6 (dal 76' Karsdorp 6), Diawara 6,5 (dal 68' Veretout 6), Villar 6,5, Peres 5,5 (dal 76' Pellegrini 5,5); Carles Perez 6, Pedro 5,5 (dal 68' Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 7 (dall'84' Pastore sv). A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Jesus, Santon, Calafiori, Dzeko, Providence. All.: Paulo Fonseca 6.5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 5,5 (dal 61' Antov 6), Danilo 5, Soumaoro 5,5, Dijks 6; Schouten 5,5 (dal 77' Dominguez 6), Svanberg 6 (dal 69' Juwara 5,5); Skov Olsen 5,5 (dal 15' st Orsolini 6), Soriano 6, Barrow 5,5 (dal 15' st Sansone 6); Palacio 5,5. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Faragò, Mbaye, Baldursson, Poli, Vignato. All.: Sinisa Mihajlovic 6

Arbitro: Guida

Marcatore: 44' Borja Mayoral

Ammoniti: Pedro (R), De Silvestri (B), Villar (R), Pellegrini (R), Mihajlovic (B)

LE STATISTICHE

La Roma ha segnato in tutte le ultime 30 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A, solo la Juventus contro la Fiorentina (34 tra il 1983 e il 2020) e l’Inter contro l’Udinese (31 tra il 1959 e il 2010) hanno registrato una striscia interna più lunga con gol all’attivo contro una singola avversaria nel torneo.

14 gol e cinque assist per Borja Mayoral in questa stagione, contando tutte le competizioni: solo Mkhitaryan (20) ha partecipato a più reti tra i giallorossi.

Borja Mayoral è il terzo giocatore spagnolo ad aver segnato almeno sette gol in una stagione di Serie A con la Roma, dopo Peiró nel 1966/67 (nove) e Bojan nel 2011/12 (sette).

Borja Mayoral è tornato a segnare dopo nove partite di Serie A senza reti.

Borja Mayoral ha segnato con il suo primo tiro nel match.

Borja Mayoral ha segnato tre gol nelle ultime tre partite da titolare, contando tutte le competizioni, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti sei.

Prima di oggi il Bologna non aveva mai tentato cinque conclusioni nei primi 10 minuti in una partita di questa Serie A.

Presenza numero 350 per Rodrigo Palacio in Serie A: dal 2009/10 solo sei giocatori hanno collezionato altrettante partite e lui è l'unico non europeo del gruppo.

Gianluca Mancini ha giocato oggi la sua partita numero 100 in Serie A.