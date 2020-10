Serie A, oggi un vertice tra il mondo del calcio e quello della politica

IL FACCIA A FACCIA

Da un lato il ministro Spadafora e dall'altra il presidente della Figc Gravina e il presidente della Lega di Serie A Dal Pino. Oggi alle 17 ci sarà un super vertice che ha come obiettivo, ormai chiaro a tutti, di capire come affrontare la questione di Juventus-Napoli e di conseguenza anche quella del protocollo seguito sino a questo momento. Un protocollo che ormai è da tutti considerato vecchio e superato e che quindi andrà cambiato. Da quando è esploso il caso "Napoli" si sono stati contatti molto frequenti tra il mondo del calcio e quello della politica, ma non si è arrivati a una posizione condivisa. Anzi. Lo scontro è aumentato ora dopo ora.

Il calcio si è schierato contro la decisione della Asl campana di bloccare il Napoli in vista della partenza verso Torino. Uno scontro diventato ogni ora più veemente. Ma il ministro Spadafora ha ribadito quello che è scritto nei documenti, ossia: "Alle Autorità Sanitarie Locali è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza". Che è poi in definitiva la tesi del CTS.

Alle Asl compete, dunque, far rispettare un divieto di trasferta quando la situazione lo ritenga opportuno. Per esempio quando è in vigore un lockdown regionale o quando i casi siano tanti e le terapie intensive piene.

Il "governo" del pallone, dal canto suo spiega che è stato praticamente rigettato un protocollo validato dal CTS. Un precedente, in questo senso, è quello di Crotone-Milan con la Asl di Milano che aveva provato in qualche modo a sollevare dubbi. Il tutto si era ripianificato con una telefonata con la Lega Calcio.

Ora tutto finirà di fronte al Collegio di Garanzia presso il Coni che rappresenta l'ultimo grado di guidizio sportivo.

C'è, infine, il capitolo date se la gara dovesse essere poi recuperata: l'unica possibile è il 13 gennaio 2021 che si incastra tra i 4 giorni di Inter -Juve e gli 8 della Supercoppa Juve-Napoli.