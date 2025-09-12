Serie A, Nicola eletto 'Coach Of The Month'

Davide Nicola della Cremonese è stato eletto allenatore del mese del campionato di Serie A. Il premio arriva dopo le due vittorie ottenute nelle prime due giornate di campionato, sul campo del Milan e nel match interno contro il Sassuolo. L'allenatore riceverà il premio nel pre-partita di Cremonese-Parma, domenica prossima. Di seguito la nota della Lega Serie A:
Il premio Philadelphia Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all’allenatore della Cremonese Davide Nicola. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Cremonese-Parma, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 15.00 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.
Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.
Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 2ª della Serie A Enilive 2025/2026.
