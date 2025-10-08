Logo SportMediaset
Serie A, Nico Paz vince il premio "Rising Star" del mese di settembre

08 Ott 2025 - 21:20
© Getty Images

© Getty Images

Il premio Rising Star Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Como Nico Paz. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita Como-Juventus, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 12.30 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como.

Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla terza alla quinta della Serie A Enilive 2025/2026. "Nico Paz raddoppia e si conferma miglior Under 23 del mese anche a settembre - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Battendo la concorrenza di tanti giovani campioni come Yildiz e Soulè, Nico Paz ha conquistato la vetta con due gol e due assist in tre partite. Decisivo in ogni rete del Como nel mese appena concluso, Nico Paz è ormai da tempo oltre lo status di 'promessa', è un giovane talento che tutto il mondo ci invidia, un esempio di classe e concretezza, un vero gioiello del Como e della Serie A". 

