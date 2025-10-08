Salah fa doppietta e trascina il suo Egitto a Mondiali 2026

Con una doppietta di Salah nel 3-0 a Gibuti sul neutro di Casablanca, l'Egitto si qualifica al Mondiale 2026. Per la nazionale del Cairo si tratta della quarta partecipazione alla Coppa del Mondo, dopo quelle del 1934, del 1990 e del 2018. L'Egitto è la 19esima nazionale qualificata all'edizione che si disputerà il prossimo anno in Usa, Canada e Messico. Con questa vittoria l'Egitto è primo nel Girone A con 23 punti dopo 9 partite, a + 5 sul Burkina Faso secondo. Sempre nelle qualificazioni africane, vicino ad ottenere il pass anche il Ghana nel Gruppo I. Le Black Stars hanno battuto per 5-0 la Repubblica Centrafricana (in gol anche l'attaccante dell'Atalanta, Sulemana) e guidano il girone con 22 punti in 9 gare, a +3 sul Madagascar che ha vinto 2-1 sulle Comore.