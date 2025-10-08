Ekhator e il tacco alla 'Bettega': "Kean è il mio modello"

Focalizzandosi poi sulla Svezia, Ekhator aggiunge: "Abbiamo sensazioni buone, siamo carichi per le prossime due partite, siamo sicuri di fare bene: ci stiamo allenando forte per arrivare il più pronti possibile. Con la Svezia sarà una partita difficilissima, ma vogliamo portarla a casa a tutti i costi: consiglio a tutti di venire allo stadio, innanzitutto perché vedere l'Italia è sempre una bella emozione e poi perché cercheremo di dare spettacolo". Testa sulle spalle, lavoro quotidiano e una consapevolezza notevole a dispetto degli appena 18 anni (l'11 novembre ne compirà 19). "Gli attestati di stima, come quello ricevuto da Baldini dopo l'esordio con il Montenegro fanno piacere. In campo e fuori cerco di aiutare ed essere a disposizione dei mister, sia nel club che in Nazionale e fra di loro non ci sono grandi differenze, anzi hanno tutti in comune il voler vincere e il far migliorare i propri giocatori. Tanti del nostro gruppo Under 21 stanno avendo lo spazio nei rispettivi club e questo è una cosa bellissima".