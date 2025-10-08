Lazio; distorsione alla caviglia destra per Dia

© Getty Images
La Lazio, approfittando della sosta, prova a recuperare qualche pezzo mancante causa infortuni. Sarri, però, deve fare i conti con l'infortunio di Boulaye Dia, rimasto a Roma senza rispondere alla convocazione del suo Senegal a causa di un "trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra", come reso noto dalla società. Lavoro in piscina, invece, per Mattia Zaccagni, alle prese con il risentimento muscolare a carico dell'adduttore che lo aveva estromesso dalla sfida contro il Torino. Solo seduta fisioterapica, infine, per Nicolò Rovella che, dopo la decisione di non operarsi, prosegue nel suo percorso riabilitativo.