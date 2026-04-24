Serie A, c'è Napoli-Cremonese: Conte per rilanciarsi e rimandare la festa dell'Inter

I grigiorossi si sono ritrovati con Giampaolo, ma i quattro punti ottenuti nelle ultime quattro giornate non sono stati sufficienti per lo scatto verso la permanenza in Serie A. La Cremonese è sempre terzultima col Lecce, a quota 28 punti, e staccata di cinque lunghezze dal Cagliari: saranno verosimilmente grigiorossi e giallorossi a giocarsi l'ultima retrocessione. Servono punti ai lombardi, che non battono il Napoli dal 1994/95 e non hanno mai vinto in Campania. Un ulteriore incoraggiamento per Conte, che ha bisogno di una vittoria per consolidare il secondo posto e la zona-Champions. Il Milan è in calo e la Juventus incalza, con soli tre punti di margine sul quarto posto e un più rassicurante +8 sul Como quinto.