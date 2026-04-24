STASERA NAPOLI-CREMONESE

Serie A, c'è Napoli-Cremonese: Conte per rilanciarsi e rimandare la festa dell'Inter

Gli azzurri, con una vittoria, rimanderebbero le celebrazioni per lo scudetto nerazzurro e terrebbero la Juve a distanza 

24 Apr 2026 - 08:27
© Getty Images

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La 34a giornata della Serie A si apre col duello tra il Napoli e la Cremonese, fondamentale per entrambi i club. Giampaolo vuole effettuare uno scatto verso la salvezza, ma ha bisogno di una vittoria in trasferta. Conte, di contro, vuole i tre punti per iniziare a blindare la qualificazione in Champions League e difendersi dal rientro della Juventus. Vincendo, il Napoli impedirebbe all'Inter di festeggiare il titolo in questo turno.

Saranno Napoli e Cremonese a inaugurare la 34a giornata della Serie A, che potrebbe già rivelarsi decisiva per l'assegnazione del titolo. L'Inter, infatti, vincerebbe il suo 21° scudetto in due casi: vittoria e stop di Milan e Napoli, pareggio e ko delle due rivali. Conte e i suoi, dunque, possono bloccare i festeggiamenti e rimandarli al prossimo turno con una vittoria contro la Cremonese, che si sta giocando il tutto per tutto verso la salvezza.

I grigiorossi si sono ritrovati con Giampaolo, ma i quattro punti ottenuti nelle ultime quattro giornate non sono stati sufficienti per lo scatto verso la permanenza in Serie A. La Cremonese è sempre terzultima col Lecce, a quota 28 punti, e staccata di cinque lunghezze dal Cagliari: saranno verosimilmente grigiorossi e giallorossi a giocarsi l'ultima retrocessione. Servono punti ai lombardi, che non battono il Napoli dal 1994/95 e non hanno mai vinto in Campania. Un ulteriore incoraggiamento per Conte, che ha bisogno di una vittoria per consolidare il secondo posto e la zona-Champions. Il Milan è in calo e la Juventus incalza, con soli tre punti di margine sul quarto posto e un più rassicurante +8 sul Como quinto.

Sono quattro gli assenti, in casa-Napoli: Neres, Di Lorenzo, Vergara e Lukaku, ma la formazione dovrebbe cambiare rispetto alle ultime uscite. In mezzo al campo dovrebbe rimanere fuori Anguissa, con McTominay abbassato al fianco di Lobotka. Alle spalle di Hojlund, sicuro invece Alisson dall'inizio con uno tra Elmas e De Bruyne al suo fianco. La Cremonese dovrebbe rispondere con un 4-4-2 e Sanabria-Bonazzoli in attacco, visto che Vardy è out: sulle corsie giocherebbero Zerbin e Vandeputte, protetti da Terracciano e Pezzella. Appuntamento alle 20.45.

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