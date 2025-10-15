Logo SportMediaset
Calcio
LE DESIGNAZIONI

Serie A: Massa arbitrerà il big match fra Roma e Inter, a Marinelli la sfida fra Milan e Fiorentina

Il designatore arbitrale ha assegnato a Marcenaro la sfida fra Torino e Napoli, mentre Ayroldi guiderà Como-Juventus 

15 Ott 2025 - 12:38

La Serie A torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e lo fa subito con un big match come Roma-Inter. A guidare la sfida di alta classifica sarà Davide Massa che arbitrerà la sfida dell'Olimpico sabato 18 ottobre alle 20.45. Per il fischietto ligure si tratterà di una sorta di "dejavù" dopo che lo scorso anno fu particolarmente contestato per non aver espulso Bryan Cristante per un brutto fallo su Marcus Thuram nella sfida vinta dalla squadra nerazzurra. Ad accompagnare Massa saranno presenti Filippo Meli e Dario Cecconi come assistenti, Ermanno Feliciani come quarto uomo, Francesco Meraviglia al Var insieme a Rosario Abisso.

L'altra grande sfida di alta classifica interesserà il Milan che domenica 19 ottobre incontrerà la Fiorentina a San Siro alle 20.45. L'arbitraggio sarà affidato a Livio Marinelli che sarà assistito da Luca Mondin e Khaled Bahri, da Alberto Ruben Arena come quarto uomo e Rosario Abisso e Aleandro Di Paolo in Sala Var. Sempre in chiave alta classifica va segnalata la designazione di Matteo Marcenaro per Torino-Napoli, prevista per sabato alle 18, e quella di Giovanni Ayroldi per Como-Juventus di domenica alle 12.30

LECCE – SASSUOLO  Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR:       GHERSINI

PISA – H. VERONA    Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PATERNA

TORINO – NAPOLI    Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV:       TREMOLADA

VAR:      DOVERI

AVAR:        MAGGIONI

ROMA – INTER    Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

COMO – JUVENTUS    h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA  

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:     LA PENNA

CAGLIARI – BOLOGNA    h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV:     TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      DOVERI

GENOA – PARMA    h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARINI

AVAR:     PRONTERA

ATALANTA – LAZIO    h. 18.00

COLLU

ROSSI L. – POLITI

IV:     COLOMBO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MERAVIGLIA

MILAN – FIORENTINA    h. 20.45

MARINELLI (foto)

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO

CREMONESE – UDINESE    Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV:     ZANOTTI

VAR:     LA PENNA

AVAR:      MARINI

massa
roma
inter

