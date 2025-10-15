Serie A: Massa arbitrerà il big match fra Roma e Inter, a Marinelli la sfida fra Milan e Fiorentina

Il designatore arbitrale ha assegnato a Marcenaro la sfida fra Torino e Napoli, mentre Ayroldi guiderà Como-Juventus
La Serie A torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e lo fa subito con un big match come Roma-Inter. A guidare la sfida di alta classifica sarà Davide Massa che arbitrerà la sfida dell'Olimpico sabato 18 ottobre alle 20.45. Per il fischietto ligure si tratterà di una sorta di "dejavù" dopo che lo scorso anno fu particolarmente contestato per non aver espulso Bryan Cristante per un brutto fallo su Marcus Thuram nella sfida vinta dalla squadra nerazzurra. Ad accompagnare Massa saranno presenti Filippo Meli e Dario Cecconi come assistenti, Ermanno Feliciani come quarto uomo, Francesco Meraviglia al Var insieme a Rosario Abisso.
L'altra grande sfida di alta classifica interesserà il Milan che domenica 19 ottobre incontrerà la Fiorentina a San Siro alle 20.45. L'arbitraggio sarà affidato a Livio Marinelli che sarà assistito da Luca Mondin e Khaled Bahri, da Alberto Ruben Arena come quarto uomo e Rosario Abisso e Aleandro Di Paolo in Sala Var. Sempre in chiave alta classifica va segnalata la designazione di Matteo Marcenaro per Torino-Napoli, prevista per sabato alle 18, e quella di Giovanni Ayroldi per Como-Juventus di domenica alle 12.30
LE DESIGNAZIONI
LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00
CREZZINI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
PISA – H. VERONA Sabato 18/10 h. 15.00
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00
MARCENARO
SCATRAGLI – CECCON
IV: TREMOLADA
VAR: DOVERI
AVAR: MAGGIONI
ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
COMO – JUVENTUS h. 12.30
AYROLDI
DI GIOIA – CAVALLINA
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: LA PENNA
CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00
MARCHETTI
DI MONTE – BELSANTI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
GENOA – PARMA h. 15.00
SOZZA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: PAIRETTO
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
ATALANTA – LAZIO h. 18.00
COLLU
ROSSI L. – POLITI
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – FIORENTINA h. 20.45
MARINELLI (foto)
MONDIN – BAHRI
IV: ARENA
VAR: ABISSO
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45
FABBRI
BARONE – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI