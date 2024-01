Serie A, Lecce-Cagliari 1-1: Oristanio evita il ko a Ranieri

LECCE-CAGLIARI 1-1

Salentini avanti con Gendrey al 31', ma i sardi pareggiano al 68' e staccano il Verona

Finisce 1-1 lo scontro salvezza nella diciannovesima giornata di Serie A: al Via del Mare, Lecce e Cagliari ottengono un punto a testa. La sfida si decide sui calci piazzati: i salentini, infatti, passano al 31' con l'incornata su angolo di Gendrey, ma la zampata al 68' di Oristanio su punizione evita il ko alla formazione di Ranieri, che sale a 15 punti e stacca il Verona. Gli uomini di D'Aversa, invece, si portano a quota 21.

LA PARTITA

Un pareggio che non accontenta nessuno, certamente non il Cagliari: tra i sardi e il Lecce finisce infatti 1-1 al Via del Mare, con i salentini che restano lontani dalla zona retrocessione ma escono comunque dal campo con qualche fischio da parte dei tifosi giallorossi. Eppure, nel primo tempo, tutto sembra andare nel migliore dei modi per i padroni di casa: allo scoccare della mezz'ora di gioco, infatti, Oudin batte un angolo che Gendrey trasforma nell'1-0 con un colpo di testa perfetto che non lascia scampo a Scuffet, che in avvio era riuscito a murare Gonzàlez.

Nella ripresa, però, i salentini commettono l'errore di non chiudere la partita e Oristanio, lanciato titolare da Ranieri, ripaga la fiducia del suo allenatore con una zampata su calcio di punizione. Nella circostanza, Falcone compie due miracoli, ma il primo arriva dopo che la sfera ha attraversato interamente la linea di porta, così Massa non può non concedere l'1-1 e rimettere tutto in equilibrio. Nel finale, non entra l'uomo dei recuperi Pavoletti e il risultato non cambia: con questo 1-1, il Lecce sale a 21 punti e resta a distanza di sicurezza, mentre il Cagliari, a quota 15, deve sperare in un mancato successo dell'Empoli col Milan, o tornerà al terzultimo posto.

LE PAGELLE

Falcone 6,5 - Fa di tutto per evitare il pareggio, ma la goal line technology lo salva.

Gendrey 7 - Stacco perfetto su calcio di punizione, purtroppo non sufficiente a centrare i tre punti.

Oristanio 7 - Ripaga al meglio la fiducia di Ranieri segnando il gol che gli evita il ko.

Petagna 5,5 - Non riesce ad essere incisivo nel corso del match.

IL TABELLINO

LECCE-CAGLIARI 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 7, Pongracic 5,5, Baschirotto 6, Gallo 6; Kaba 6, Ramadani 5,5, Gonzàlez 6 (34' st Blin 6); Oudin 6,5 (41' st Dorgu sv), Krstovic 5,5 (34' st Piccoli 6), Strefezza 5,5 (25' st Almqvist 6). A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Berisha, Listkowski, Faticanti. All.: D'Aversa 5,5

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 6, Goldaniga 6,5, Dossena 5,5, Augello 6; Nandez 6, Prati 6, Makoumbou 5,5 (44' st Deiola sv); Viola 5,5; Oristanio 7 (41' st Di Pardo sv), Petagna 5,5. A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Mancosu, Pereiro, Sulemana, Azzi, Pavoletti. All.: Ranieri 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 31' Gendrey (L), 23' st Oristanio (C)

Ammoniti: Dossena (C), Strefezza (L)

LE STATISTICHE

- Il Lecce ha perso 11 punti di situazione di vantaggio, meno solo di Sassuolo (14) e Udinese (12) in questa Serie A.

- Questa è sola la terza trasferta di questa Serie A in cui il Cagliari evita la sconfitta, dopo i pareggi contro Torino ad agosto e Salernitana ad ottobre.

- Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 gare in Serie A (7N, 6P – 10 punti), nel periodo solo Salernitana (nove, con una gara in meno) e Verona (sette) hanno raccolto meno punti.

- Il Cagliari ha due giocatori nati dal 1/1/2002 con più di una rete in questo campionato (Oristanio e Luvumbo), nessuna squadra ne conta di più - anche il Monza ne vanta due, Colombo e Carboni.

- Prima di oggi, il Lecce era una delle due squadre (assieme proprio al Cagliari) a non aver mai segnato nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo in questa Serie A.

- Il Cagliari ha segnato solo tre gol nei primi tempi in questa Serie A (peggior attacco delle prime frazioni), di cui solo uno nei primi 45’ nelle ultime 13 partite.

- Primo gol in carriera in Serie A per Valentin Gendrey, alla sua 56ª presenza nella competizione.

- Gaetano Oristanio ha segnato il suo primo gol in trasferta in Serie A e il suo primo in una gara da titolare nella competizione.

- Primo assist in carriera in Serie A per Remi Oudin, che con anche due gol in questo campionato ha eguagliato le partecipazioni attive dello scorso torneo (tre reti in 31 presenze).