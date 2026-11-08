Serie A, le partite di oggi e la classifica aggiornata

Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Sassuolo 3-0. Undicesima giornata: Venezia-Udinese 2-1; Cagliari-Frosinone 1-0, Torino-Lecce 1-1, Parma-Bologna 1-2, Roma-Sassuolo 3-0: Napoli-Lazio (ore 12:30), Genoa-Milan (ore 15:00), Monza-Atalanta (ore 15:00), Inter-Como (ore 18:00), Fiorentina-Juventus (ore 20:45). Classifica: Lazio 28, Roma 27, Inter 25, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli, Torino 14, Genoa 13, Atalanta 11, Lecce 10, Parma, Fiorentina, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5. Dodicesima giornata: Como-Cagliari (21/11, ore 15:00), Lazio-Lecce (21/11, ore 15:00), Parma-Roma (21/11, ore 18:00), Napoli-Torino (21/11, ore 20:45), Juventus-Venezia (22/11, ore 12:30), Bologna-Udinese (22/11, ore 15:00), Sassuolo-Genoa (22/11, ore 15:00), Milan-Frosinone (22/11, ore 18:00), Atalanta-Inter (22/11, ore 20:45), Monza-Fiorentina (23/11, ore 20:45).