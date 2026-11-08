Messi vince ancora la Scarpa d'oro in Mls con 26 gol

Lionel Messi ha vinto la sua seconda Scarpa d'Oro consecutiva nel campionato Major League soccer grazie ai 26 gol che hanno permesso all'Inter Miami di chiudere al secondo posto la Eastern Conference, con 60 punti. Secondo nella classifica marcatori è risultato il croato Petar Musa del Fc Dallas, con 22 gol, mentre la miglior squadra della Eastern Conference è stata Nashville, che ha stabilito il record storico di punti, 77, frutto di 23 vittorie, otto pareggi e tre sconfitte. Il precedente primato, 74 punti, apparteneva a Miami dal 2024.