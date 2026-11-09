Serie A, Lazio a +14 e Napoli a -7: il confronto con la passata stagione

Undici giornate sono sufficienti per raccontare una Serie A che sembra aver cambiato completamente volto. L'annata 2026/27 è iniziata all'insegna dei gol e dello spettacolo. La scorsa edizione, quella dei noiosi 0-0, è già un lontano ricordo. Spostiamo però lo sguardo dal campo alla classifica. La corsa allo scudetto e ai piazzamenti che valgono l'Europa che conta si è trasformata in una competizione serratissima e ad altissima intensità: per restare agganciati al treno Champions non basta più amministrare, bisogna correre.