Serie A, Lazio a +14 e Napoli a -7: il confronto con la passata stagione
Gattuso si gode la testa della classifica da imbattuto, mentre il Napoli scivola al 10° posto. Sorprende il Frosinone di Alvini, che sogna l'Europa. In coda la classifica è la copia della passata stagione
Undici giornate sono sufficienti per raccontare una Serie A che sembra aver cambiato completamente volto. L'annata 2026/27 è iniziata all'insegna dei gol e dello spettacolo. La scorsa edizione, quella dei noiosi 0-0, è già un lontano ricordo. Spostiamo però lo sguardo dal campo alla classifica. La corsa allo scudetto e ai piazzamenti che valgono l'Europa che conta si è trasformata in una competizione serratissima e ad altissima intensità: per restare agganciati al treno Champions non basta più amministrare, bisogna correre.
A fotografare questa accelerazione ci pensano i numeri: le prime cinque della classe (Lazio, Inter, Roma, Milan e Como) hanno raccolto complessivamente 131 punti, contro i 113 conquistati dalle stesse posizioni dopo undici giornate nella passata stagione. Un incremento di 18 punti che porta la media della Top 5 da 22,6 a 26,2 punti per squadra. Un'accelerazione significativa, che racconta di un torneo nel quale le formazioni di vertice stanno facendo selezione fin dalle prime battute.
Il volo della Lazio: capolista e ancora imbattuta
La copertina di questa prima parte di campionato se la prende meritatamente la Lazio. I biancocelesti si presentano alla pausa per le Nazionali da capolista solitaria, con 29 punti conquistati in undici giornate e ancora imbattuti. Sotto la guida di Gennaro Gattuso, hanno firmato il miglior avvio di sempre nella storia del club in Serie A, superando il precedente record di 28 punti stabilito nel 2017/2018. L'ultimo appuntamento prima della sosta, il pareggio per 1-1 sul campo del Napoli al Maradona, non scalfisce il cammino di una formazione quasi perfetta. Una piccola frenata, più che altro sul piano del risultato, che non cancella quanto costruito finora. I biancocelesti continuano a dimostrarsi solidi, concreti e capaci di mantenere un rendimento di altissimo livello anche nelle trasferte più complicate.
Il merito va a un gruppo che sembra aver assimilato perfettamente la filosofia battagliera del proprio allenatore. Il marchio di 'Ringhio' è evidente nell'atteggiamento, nell'intensità e nella capacità di restare dentro le partite. Adesso la sosta rappresenta un momento importante per ricaricare le energie e preparare al meglio il prossimo segmento di campionato. La classifica, intanto, autorizza a sognare: i biancocelesti sono davanti a tutti e stanno dimostrando di meritare il primato. La domanda non è più soltanto quanto potrà durare questo momento, ma fino a dove potrà spingersi una formazione che, almeno per ora, non conosce il significato della parola sconfitta.
Napoli, dal podio al decimo posto nell'anno del centenario
Per la formazione di Massimiliano Allegri il confronto con l'annata passata è impietoso e mette in evidenza una flessione difficile da ignorare. Dopo undici giornate del campionato 2025/26, gli azzurri occupavano il terzo posto con 22 punti. Oggi, nello stesso momento della stagione, il bottino è sceso a quota 15 punti, con una classifica che li vede scivolare al 10° posto. Sette punti in meno e sette posizioni più in basso: un rendimento quasi dimezzato rispetto a dodici mesi fa.
Ma c'è un altro elemento che rende ancora più significativo il momento dei partenopei. Il Napoli si trova oggi più vicino alla zona retrocessione (distante 8 punti) che alla zona Champions League (9 punti). Naturalmente, ipotizzare un coinvolgimento concreto nella lotta per non retrocedere resta uno scenario estremamente remoto. Tuttavia, il dato statistico non può essere ignorato: gli azzurri non hanno dimostrato di avere il passo necessario per reggere l'accelerazione delle dirette concorrenti.
La favola del campionato: il Frosinone di Alvini
Tra le storie più belle di questo avvio di stagione c'è sicuramente quella del Frosinone di Massimiliano Alvini. I ciociari stanno andando oltre le aspettative e si ritrovano in sesta posizione con 20 punti. Un piazzamento che garantirebbe la qualificazione alla prossima Conference League. Il Frosinone non è soltanto una sorpresa legata ai risultati: è una realtà che sta mostrando un'identità precisa, organizzazione e personalità. Qualità che hanno permesso ai gialloazzurri di affrontare anche avversari sulla carta più attrezzati senza rinunciare alla propria idea di calcio.
L'highlight di questa prima parte di campionato è il 2-0 inflitto al Como di Cesc Fabregas allo Stirpe. Naturalmente, parlare di Europa a novembre richiede prudenza: Alvini dovrà fare i conti anche con l'assenza del suo bomber Antonio Raimondo (8 gol in 10 partite), una perdita importante che costringerà il Frosinone a stringere i denti e trovare nuove soluzioni offensive. La strada resta in salita, ma dopo essere partiti con l'unico obiettivo della salvezza, il Frosinone ha ormai dimostrato di poter ambire anche a qualcosa di più.
Una zona retrocessione... In fotocopia
Se nella parte alta della classifica il campionato ha cambiato marcia, in zona salvezza, invece, sembra essersi fermato il tempo. Dalla quindicesima alla ventesima posizione la media punti è esattamente la stessa rispetto a quella registrata dopo undici giornate nella passata stagione. Un equilibrio statistico che vede le ultime tre posizioni con la stessa identica distribuzione dei punti.
- Stagione 2025/2026 (11ª giornata): Genoa (7), Hellas Verona (6), Fiorentina (5).
- Stagione 2026/2027 (Attuale): Monza (7), Venezia (6), Udinese (5).
Insomma, cambiano le protagoniste, ma non il livello di difficoltà: per le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza sarà una sfida punto su punto.
Una Serie A dunque a due velocità. Da una parte una zona alta sempre più competitiva, con una Top 5 capace di accumulare 18 punti in più rispetto alla passata stagione e con una Lazio da protagonista assoluta. Dall'altra una zona retrocessione che ripropone gli stessi equilibri di dodici mesi fa. In mezzo, le storie di un Napoli chiamato a reagire e di un Frosinone che sogna addirittura l'Europa.
La pausa per le Nazionali arriva in un momento significativo: c'è chi può godersi il primato, chi deve interrogarsi su un avvio al di sotto delle aspettative e chi, contro ogni pronostico, si ritrova nelle zone nobili della classifica. Undici giornate non assegnano trofei e non emettono sentenze definitive, ma una cosa è già chiara: questa Serie A ha cambiato ritmo, e non tutti sono riusciti a tenere il passo.
|Squadra
|25/26
|26/27
|Differenza
|Lazio
|15
|29
|+14
|Inter
|24
|28
|+4
|Roma
|24
|27
|+3
|Milan
|22
|24
|+2
|Como
|18
|23
|+5
|Juventus
|19
|18
|-1
|Bologna
|21
|17
|-4
|Cagliari
|10
|16
|+6
|Napoli
|22
|15
|-7
|Torino
|14
|14
|=
|Atalanta
|13
|14
|+1
|Genoa
|7
|13
|+6
|Lecce
|10
|10
|=
|Fiorentina
|5
|9
|+4
|Parma
|8
|8
|=
|Sassuolo
|16
|8
|-8
|Udinese
|15
|5
|-10