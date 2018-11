Serie A, la top 11 delle prime 12 giornate di campionato

16/11/2018

Juventus e Napoli sono le squadre che si contendono lo scudetto e sono anche le più presenti nella top 11 stilata da Opta (con un suo particolare algoritmo) dopo le prime dodici giornate di Serie A . Un solo giocatore per Inter e Milan , sono presenti anche Parma e Genoa con sorprese in porta e in attacco mentre Roma e Lazio non riescono a trovare posto in questa particolare formazione.

In porta si parte con una sorpresa, c'è Sepe che ha subito 15 gol con il Parma ma è stato autore di numerose parate e l'11.ma posizione in classifica dei gialloblù ringrazia. La difesa parla quasi esclusivamente bianconero: dopotuttto si sa che in Italia i campionati si vincono partendo dalla retroguardia ed ecco che la Juventus piazza Cancelo (nuovo acquisto subito calato nella parte), Bonucci (di ritorno su alti livelli) e Alex Sandro (più continuo rispetto al passato). Completa il reparto Koulibaly, una certezza per la difesa del Napoli.



A centrocampo si vede un po' di Inter con la quantità e la qualità di Brozovic, in mezzo dirige l'orchestra Pjanic (Juventus) e non poteva mancare lo straripante Allan (Napoli). Attacco a tre con l'azzurro Mertens, l'unico milanista Suso (che porta gol e assist) e l'altra sorpresa Piatek che ha avuto una partenza clamorosa anche se nelle ultime gare si è un po' fermato come tutto il Genoa.