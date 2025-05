Napoli vede lo scudetto, la Lega di A prepara la premiazione solo al Maradona

Scudetto già assegnato? No, però certamente indirizzato. Diciamo che è ormai alle porte di Napoli, pronto a fare il suo ingresso trionfale venerdì sera al Maradona. E' lì che anche la Lega di Serie A ha predisposto la cerimonia di premiazione, tralasciando per ora l'altro campo, quello di Como dove l'Inter, in caso di vittoria, potrà al limite sperare nel miracolo del Cagliari. A scriverlo è oggi la Gazzetta dello Sport che aggiunge che solo "nelle prossime ore ci capirà se, in caso di scudetto nerazzurro, una cerimonia ci sarà a Como o se si sonderà la disponibilità di San Siro per domenica".