Serie A: il Sassuolo affonda la Samp, colpo del Parma a Udine

Nella seconda giornata di Serie A sorridono Sassuolo, Parma e Verona. La squadra di De Zerbi batte in casa la Sampdoria 4-1 grazie alla tripletta di Berardi (29’, 36’ e 43’) e alla rete di Traorè al 47’, per la Samp Quagliarella su rigore al 67’. L’Udinese passa con Lasagna al 17’, ma viene ripresa da Gervinho al 43’, Gagliolo al 59’ e Inglese al 75’ per il 3-1 finale del Parma. Il Verona vince 1-0 a Lecce con Pessina all’81’.

SASSUOLO-SAMPDORIA 4-1

Primo tempo dai due volti per la Sampdoria e per Di Francesco. Il Sassuolo infatti fatica per i primi 30 minuti, ma poi trova un Berardi in forma come di rado nelle ultime stagioni. Al 29’ inizia lo show dell’esterno di De Zerbi: Caputo fugge a sinistra e mette in mezzo per un tocco semplice, al 36’ colpisce di testa tra Colley e Murru, infine al 43’ si mette in proprio mettendo il pallone a giro sul secondo palo. Come se non bastasse Vieira nel recupero si fa espellere e per la Samp è già notte fonda. Si riparte e Traore al 47’ si inserisce da dietro e cala il poker. La squadra di Di Francesco trova almeno un gol con il calcio di rigore realizzato al 67’ da Quagliarella dopo un fallo su Ekdal.

IL TABELLINO

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli 6; Muldur 6.5, Marlon 6, Ferrari 6, Peluso 6; Duncan 6.5 (34′ st Mazzitelli sv), Obiang 6, Locatelli 6.5 (39′ st Djuricic sv); Traorè 6.5; Berardi 7.5 (31′ st Boga 6), Caputo 7. A disp: Pegolo, Goldaniga, Djuricic, Defrel, Raspadori, Toljan, Matri, Tripaldelli, Ghion, Brignola. All. De Zerbi 7

Sampdoria (4-3-3): Audero 5, Bereszynski 5, Murillo 4, Colley 5, Murru 5.5; Vieira 4, Ekdal 5.5, Jankto 5.5 (9′ st Ferrari 5.5); Ramirez 5.5 (16′ st Caprari 5.5), Quagliarella 6, Leris 5.5 (1′ st Barreto 5.5). A disp: Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Linetty, Bonazzoli, Depaoli, Thorsby, Gabbiadini. All. Di Francesco 4

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 29’, 36’ e 43’ Berardi (Sass), 2’ st Traorè (Sass), 22’st Quagliarella (Samp)

Ammoniti: Colley, Duncan, Quagliarella, Caprari

Espulso: Vieira (Samp) 46’ per gioco scorretto



LE STATISTICHE

• Domenico Berardi è il primo italiano a realizzare una tripletta nel corso del primo tempo di un match di Serie A da Ciro Immobile, nel gennaio 2018 v SPAL.

• Domenico Berardi realizza la sua prima marcatura multipla in Serie A da maggio 2015 (tripletta v Milan).

• Seconda tripletta di Berardi alla Sampdoria in Serie A (la prima è arrivata nel novembre 2013 al Ferraris).

• Era da aprile, contro il Chievo (4-0), che il Sassuolo non vinceva un incontro di campionato con almeno tre gol di scarto.

• La Sampdoria ha subito sette gol in questo campionato: non ha mai fatto peggio nelle prime due partite giocate in una Serie A (7 reti subite anche nel 1963/64).

• Le ultime due gare tra Sampdoria e Sassuolo nel massimo campionato hanno visto un totale di 13 gol, una media di 6.5 reti a incontro.

• Per la prima volta in carriera Alfred Duncan ha fornito due assist nello stesso incontro di Serie A. In generale, quattro degli ultimi cinque passaggi vincenti di Duncan nella competizione hanno favorito un gol di Berardi.

• Hamed Junior Traore è il marcatore più giovane di questa Serie A, mentre Fabio Quagliarella è il più anziano.

• Fabio Quagliarella ha preso parte attiva a tre reti nelle sue ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo (due gol, un assist). In generale due delle sue quattro marcature contro i neroverdi nella competizione sono arrivate su calcio di rigore.

• Gian Marco Ferrari ha giocato la sua 100ª partita di Serie A.



LECCE-VERONA 0-1

Primo tempo in cui è la squadra di Juric a farsi preferire, con quella di Liverani che invece fatica a creare situazioni interessanti. Lecce che rischia soprattutto quando al 20’ Veloso batte un angolo e sul secondo palo arriva Zaccagni che di testa colpisce in pieno il palo. Ripresa in cui il Lecce di Liverani riesce a tenere meglio il campo, limitando le iniziative del Verona, senza però riuscire a sua volta a rendersi pericoloso dalle parti di Silvestri. Verona che passa però in vantaggio all’81’ con Pessina, appena entrato, che controlla in area e con il sinistro batte Gabriel. Nel finale Lecce vicino al pari con Mancosu, bravo Silvestri.

IL TABELLINO

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6; Benzar 5 (14′ st Rispoli 6), Lucioni 5.5, Rossettini 5.5, Dell’Orco 5.5 (36′ st Calderoni s.v.); Shakov 5 (19′ st La Mantia 5), Tachtsidis 5.5, Majer 5; Mancosu 6; Falco 5.5, Lapadula 5.5. A disp: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Petriccione, Haye, Dubickas, Tabanelli, Gallo. All. Liverani 5

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrhamani 6, Kumbulla 6 (33′ st Bocchetti s.v.), Gunter 5.5; Faraoni 6, Henderson 6 (27′ st Pessina 7), Veloso 5.5, Lazovic 6; Amrabat 6.5, Zaccagni 6.5; Tutino 5 (14’st Verre 6). A disp: Berardi, Radunovic, Pazzini, Traore, Tupta, Danzi, Salcedo, Empereur, Adjapong. All. Juric 6

Arbitro: Sacchi

Marcatore: 36’ st Pessina

Ammoniti: Rossettini, Majer (L), Gunter, Verre, Kumbulla (V)



LE STATISTICHE

• Il Verona ritrova il successo in Serie A 511 giorni dopo il precedente (aprile 2018 contro il Cagliari).

• Il Verona non rimaneva imbattuta in entrambe le prime due gare di una Serie A dal 2014/15 con Andrea Mandorlini in panchina, un successo e un pareggio anche in quell’occasione.

• Matteo Pessina ha segnato il suo primo gol in Serie A, al suo primo tiro in assoluto con la maglia del Verona. Ha segnato 7 minuti e 27 secondi dopo il suo esordio in gialloblù.

• Pessina è il primo giocatore a segnare da subentrato con il Verona nel massimo campionato da Lee Seung-Woo, nel maggio 2018 contro il Milan.

• Quello di Pessina è il gol più tardivo segnato dal Verona in A sul risultato di 0-0 da Obbadi che nell’aprile 2015 contro la Fiorentina ha sbloccato il match al 90° minuto di gioco.

• Il primo tiro nello specchio del Lecce in questo incontro è arrivato appena al 61° minuto di gioco.

• Il Lecce non perdeva entrambe le prime due partite giocate nel massimo campionato dalla stagione 1997/98 (ko contro Juventus e Udinese).

• Era da novembre 2017 (al MAPEI Stadium contro il Sassuolo) che il Verona non chiudeva una trasferta di Serie A senza subire gol.



UDINESE-PARMA 1-3

Udinese che passa in vantaggio al 17’, lancio lungo a rinviare della difesa che diventa buono per Lasagna che brucia Iacoponi, entra in area e con il sinistro spedisce forte alle spalle di Sepe. La squadra di Tudor insiste, ma al 43’ incassa in maniera inaspettata il pareggio del Parma: Kulusevski vince un rimpallo e pesca in profondità Gervinho, sinistro da posizione defilata che si infila con un Musso non impeccabile. Parma che a inizio ripresa sorpassa l’Udinese, al 59’ ancora Kulusevski mette in mezzo e questa volta è Gagliolo a trovare la rete con un colpo di testa. Divario che si amplia al 75’ quando Gervinho trova da due passi Inglese che non può sbagliare.

IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Musso 5; Becao 5, Troost-Ekong 5, Samir 5.5; Stryger Larsen 5.5 (33′ st Teodorczyk 6), Jajalo 6, Mandragora 6 (11′ st Fofana 6), De Paul 5.5, Sema 5.5; Nestorovski 6 (25′ st Pussetto 6), Lasagna 6.5. A disp. Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Nuytinck, De Maio, Walace, Barak, Mallé. All. Tudor 5.

Parma (4-3-3): Sepe 6.5; Laurini 5.5 (26′ st Pezzella 6), Iacoponi 5.5, B. Alves 6, Gagliolo 6.5; Grassi 5.5 (19′ st Kucka 6), Hernani 6.5, Barillà 6; Gervinho 7, Inglese 6.5 (37′ st Cornelius sv), Kulusevski 6,5. A disp. Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Brugman, Scozzarella, Siligardi, Rigoni, Sprocati. All. D’Aversa 7.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 17′ Lasagna (U), 43′ Gervinho (P), 14′ st Gagliolo (P), 30′ st Inglese (P)

Ammoniti: Grassi, Barillà, Hernani (P), Teodorczyk (U)



LE STATISTICHE

• Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A (1N), dopo aver perso quattro delle precenti sei gare contro i friulani (1V, 1N).

• Il Parma non vinceva dopo essere andato in svantaggio di un gol dall’ottobre 2018 in Serie A: anche in quel caso in trasferta e con lo stesso punteggio odierno (3-1 vs Genoa).

• L’Udinese ha trovato la prima sconfitta casalinga dopo essere rimasta imbattuta per nove match di fila: l’ultimo KO alla Dacia Arena era arrivato proprio contro il Parma (1-2, gennaio 2019).

• Il Parma non trovava la vittoria fuori casa da nove match consecutivi in Serie A: l’ultimo successo esterno era arrivato proprio sul campo dell’Udinese (2-1, gennaio 2019).

• Il Parma ha realizzato tre gol con tre tiri nello specchio realizzati nel corso del match.

• L’Udinese ha realizzato 22 conclusioni: non ne realizzava così tante proprio dalla sconfitta interna dello scorso gennaio contro il Parma in Serie A (27 in quel caso).

• Dejan Kulusevski è l'unico classe 2000 ad aver fornito più di un assist nel singolo match nei Top-5 campionati europei 2019/20.

• Roberto Inglese ha realizzato cinque gol in otto match contro l'Udinese in Serie A, andando a segno in ciascuna delle ultime quattro sfide contro i friulani.

• Kevin Lasagna ha trovato il suo primo gol casalingo in Serie A nel 2019; l’attaccante bianconero non andava a segno alla Dacia Arena dal dicembre 2018.

• Gervinho ha partecipato a quattro gol (tre reti, un assist) nelle sue quattro sfide contro l’Udinese in Serie A: contro nessuna squadra ha preso parte a più reti nella massima serie.

• Primo gol per Riccardo Gagliolo con la maglia del Parma in Serie A, il secondo in assoluto nella massima serie.

• Juraj Kucka ha collezionato la sua 200ª presenza nella massima serie – 19 con la maglia del Parma.