Serie A, il derby Milan-Inter verso lo spostamento a lunedì 22 aprile

Nove giornate alla fine del campionato, con ottime probabilità decisamente di meno alla assegnazione dello scudetto. L'Inter guida la classifica con 14 punti di vantaggio sul Milan secondo e, stando ai numeri attuali, proprio il derby in programma alla 33esima giornata potrebbe essere la partita decisiva per chiudere i conti: se le due squadre arrivassero all’appuntamento con questo distacco (o con 13 punti al massimo, non di meno) il derby potrebbe consegnare il titolo e la seconda stella ai nerazzurri. Si tratta però ora di capire/sapere quando Milan-Inter si giocherà: tema delicato, perché i rossoneri subito prima della stracittadina saranno impegnati nella sfida con la Roma valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Partita che andrà in scena all'Olimpico giovedì 18 aprile alle 21: per questo motivo si sta valutando l’ipotesi di spostare il derby milanese a lunedì 22 aprile. In questo modo i rossoneri non sarebbero costretti a disputare due gare nello spazio di poco più di 48 ore.