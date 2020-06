Serie A, gli arbitri: Lazio-Fiorentina a Fabbri

Sono stati designati gli arbitri per le gare della 9/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A in programma sabato 27 giugno. Per Brescia-Genoa che si giocherà alle ore 17.15 dirigerà Irrati, mentre per la sfida della 19:30 tra Cagliari e Torino la scelta è caduta su Mariani. Per il big match serale, in programma alle 21.45, tra Lazio e Fiorentina ecco Fabbri.