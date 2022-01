Serie A, Giudice Sportivo: squalificati sei giocatori per un turno

SERIE A

Erano tutti diffidati e dovranno saltare la prossima giornata di campionato

Sono sei i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della terza giornata di ritorno. Si tratta di Carboni e Pavoletti (Cagliari), Cataldi (Lazio), Maggiore (Spezia), Ranieri (Salernitana) e Soumaoro (Bologna). Tutti e sei erano in diffida e avendo ricevuto un altro giallo nel corso dei rispettivi match ora dovranno rimanere fermi saltando il prossimo impegno di campionato. Getty Images

Squalificato per una giornata anche Simone Beccaccioli, uno dei collaboratori al Napoli di Luciano Spalletti, "per avere, al 39' del secondo tempo (del match contro il Bologna ndr), quale componente della panchina aggiuntiva, lanciato in campo un pallone al fine di ritardare la ripresa del giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Fra la societa' multa di diecimila euro all'Atalanta per "un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria" fatto dai tifosi della Dea al 34' pt della sfida con l'Inter.