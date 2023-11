Serie A: Frosinone e Sassuolo passano nel recupero contro Genoa ed Empoli

SERIE A

I ciociari vincono 2-1 contro i liguri. Tornano a respirare i neroverdi: toscani ko con un pirotecnico 4-3

© Getty Images La 13a giornata della Serie A fa respirare il Sassuolo, che riparte dopo una serie negativa di sei match senza vittoria e vola a +5 sulle terzultime. I neroverdi vincono un match pirotecnico con l'Empoli grazie alla doppietta di Mimmo Berardi, che segna il definitivo 4-3 nel recupero. Successo last-minute anche per il Frosinone, che continua la sua marcia in casa: Monterisi firma il 2-1 sul Genoa al 94', Di Francesco è a ridosso dell'Europa.

EMPOLI-SASSUOLO 3-4

LA PARTITA

Mimmo Berardi salva nuovamente il suo Sassuolo, che riprende la sua marcia dopo una serie di sei gare senza vittorie (tre pari e tre sconfitte) e si allontana dalla zona-retrocessione: è il capitano l'uomo del match contro l'Empoli, sconfitto 4-3 con la sua doppietta e la rete vincente nel recupero. Si sblocca subito il risultato al Castellani, con la partenza-sprint dei padroni di casa. Viti travolge Cambiaghi ed ecco il rigore, che viene trasformato da Ciccio Caputo per il vantaggio toscano. Berardi suona la carica per il Sassuolo, che al 12' pareggia: Laurentié batte il corner e Pinamonti anticipa i centrali con uno stacco imperioso che vale l'1-1. Passano dieci minuti e la situazione si ribalta completamente, con un altro colpo di testa vincente per gli emiliani, e la rete di Matheus Henrique sull'assist di Toljan (22'). I ritmi sono alti e l'Empoli torna a spingere, pareggiando esattamente alla mezz'ora: Fazzini vince il contrasto con Ruan Tressoldi e firma il 2-2 col destro. Il finale del primo tempo è vibrante, con una parata a testa per Consigli e Berisha: nè Ranocchia, nè Matheus Henrique smuovono il risultato.

Nell'avvio della ripresa arriva l'infortunio per Viti, sostituito da Viña, e il Sassuolo rischia qualcosa. I neroverdi sono però molto insidiosi nelle ripartenze, si mangiano il 3-2 con Ruan Tressoldi e lo trovano al 66': Cancellieri stende Toljan, il Var corregge Zufferli (che aveva dato punizione) e Berardi trasforma il rigore del 3-2. La bandiera neroverde colpisce una traversa all'80' e il Sassuolo sembra in totale controllo, prima di subire l'insperato 3-3 empolese: il subentrante Kovalenko, già decisivo nel successo sul Napoli, firma la rete del pareggio con un grande inserimento dopo la traversa di Gyasi. Siamo all'88' e sembra tutto finito, ma non è così: nel secondo minuto di recupero Viña pesca Berardi, che calcia al volo e trova una grande rete complice una lieve deviazione di Cacace. Vince 4-3 il Sassuolo, che si allontana dalla zona-retrocessione: con 15 punti i neroverdi sono a +5 sulle terzultime, Empoli e Cagliari.

LE PAGELLE

Kovalenko 6.5 - Entra e prova ad essere ancora decisivo: aggredisce gli spazi e trova la rete del momentaneo 3-3 con un grandissimo inserimento. Stavolta il suo gol non porta punti.

Fazzini 6.5 - La crescita del centrocampista con Andreazzoli è palpabile: aggressivo il giusto nei contrasti, si reinventa anche come incursore nel 4-3-3 toscano e trova il gol del 2-2. Potrebbe essere un uomo-mercato nella prossima estate.

Berardi 7.5 - L'anima del Sassuolo firma tre punti pesantissimi, vista la pericolante classifica dei neroverdi. Anche nei momenti difficili, coi suoi in svantaggio, guida la squadra e suona la carica, poi è decisivo. Firma il rigore del sorpasso e la chiude al 92' con un gran tiro, siglando il definitivo 4-3.

Viti 5 - La nota negativa del Sassuolo. Viene schierato da terzino sinistro, anzichè da centrale, e annaspa nei duelli contro Cambiaghi. Fatica molto, causa un rigore ed esce per infortunio.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-3) - Berisha 6; Bereszynski 5, Ismajli 5, Luperto 5, Cacace 5; Fazzini 6.5 (25' st Kovalenko 6.5), Ranocchia 6 (25' st Grassi 5.5), Maleh 5.5 (33' st Gyasi 6); Cambiaghi 6 (33' st Destro sv), Caputo 6, Cancellieri 5.5 (25' st Maldini 6). All. Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Shpendi, Guarino, Marin, Ebuehi, Bastoni.

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli 6; Toljan 6.5, Erlić 6, Ruan 5, Viti 5 (10' st Viña 6); Boloca 6, Matheus Henrique 6.5; Berardi 7.5 (48' st Pedersen sv), Thorstvedt 6 (33' st Bajrami 6), Laurienté 6 (33' st Castillejo sv); Pinamonti 6.5 (33' st Mulattieri sv). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racić, Ferrari, Ceide, Volpato, Lipani, Defrel.

Arbitro: Sozza.

Marcatori: 4' Caputo rig. (E), 12' Pinamonti (S), 22' Matheus Henrique (S), 30' Fazzini (E), 21' st Berardi rig. (S), 47' st Berardi (S).

Ammoniti: Fazzini (E), Maleh (E), Matheus Henrique (S), Berardi (S), Grassi (E), Gyasi (E).

LE STATISTICHE DI EMPOLI-SASSUOLO 3-4

. Domenico Berardi ha segnato 45 dei 54 rigori calciati in Serie A, inclusi tutti gli ultimi 10 tiri dal dischetto nel torneo.

· Domenico Berardi è il giocatore che ha segnato più rigori nei maggiori cinque campionati europei nell'anno solare 2023: 10 su 10.

· Dalla sua prima stagione in Serie A (2013/14), Domenico Berardi è il giocatore che ha preso parte a più reti contro l'Empoli nel massimo campionato: 13 (sette gol e sei assist).

· Nessun giocatore ha fornito più assist di Jeremy Toljan in questa Serie A: cinque, al pari di Marcus Thuram.

· Nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 solo Kieran Trippier (sei) ha servito più assist di Jeremy Toljan (cinque) tra i difensori.

· Andrea Pinamonti ha segnato cinque gol in 13 match di questo campionato, tanti quanti quelli realizzati in 32 partite nell'intera scorsa stagione di Serie A.

· Empoli-Sassuolo è la sfida che è stata disputata più volte nella storia della Serie A senza mai registrare un pareggio: in 13 confronti otto successi per i neroverdi contro cinque degli azzurri.

· Il Sassuolo ha interrotto una serie di sei match senza vittoria in campionato (3N, 3P), l’ultimo successo dei neroverdi in Serie A risaliva allo scorso 27 settembre contro l’Inter.

· Il Sassuolo ha realizzato due gol di testa nel corso del 1° tempo di un match per la seconda volta in Serie A, la prima risaliva al 4 aprile 2019 contro il Chievo (doppietta di Merih Demiral in quel caso).

· I cinque gol di Matheus Henrique in Serie A sono stati tutti realizzati in trasferta, più nel dettaglio tutti gli ultimi tre sono arrivati di testa.

· Empoli-Sassuolo è solo la seconda partita in cui sono stati realizzati ben quattro gol nel 1° tempo di questo campionato, dopo Milan-Torino dello scorso 26 agosto.

· Viktor Kovalenko ha segnato in due match di fila per la prima volta in carriera in Serie A. I tre gol dell'ucraino in Serie A sono tutti arrivati negli ultimi 15 minuti di gioco.

· Primo gol per Jacopo Fazzini in Serie A, alla presenza numero 32 per il classe 2003 nel torneo.

· Francesco Caputo ha segnato 11 dei 15 rigori calciati in Serie A, inclusi tutti i suoi ultimi tre tiri dagli 11 metri.

· Il gol di Francesco Caputo dopo 3:35 è la rete più rapida segnata da un giocatore dell'Empoli dall'inizio di un match in Serie A a partire da quella di Tommaso Baldanzi dopo 2:25 contro l'Udinese il 4 gennaio 2023.

· Solo la Juventus e l'Atalanta (entrambe tre) hanno mandato in gol più giocatori nati a partire dal 2003 dell'Empoli (due) in Serie A: Jacopo Fazzini e Tommaso Baldanzi per i toscani.

· Soltanto la Fiorentina (cinque) ha segnato più reti del Sassuolo (quattro) nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A.

© Getty Images

FROSINONE-GENOA 2-1

LA PARTITA

Prosegue la marcia pressochè perfetta del Frosinone allo Stirpe, dove i giallazzurri hanno conquistato 16 dei loro punti in questo ottimo avvio in Serie A: Di Francesco e i suoi sconfiggono il Genoa al 94', dopo un match combattuto, con la zampata di Ilario Monterisi. Si parte subito con grande impeto allo Stirpe, dove il Grifone spreca una grandissima chance dopo cinquanta secondi: è Pușcaș a mangiarsi il possibile vantaggio rossoblù, con Okoli a salvare sulla linea. Gli ospiti vanno ancora vicini alla rete col tocco (di coscia) di Frendrup, in un match comnbattutissimo che si incendia dopo la mezz'ora. Il Frosinone passa al 34' con un'altra grande azione di Soulé, che ubriaca i difensori e calcia verso la porta, trovando l'intervento maldestro di Martínez. Il Genoa risponde con un'autentica magia di Malinovskyi, che vede Turati in una posizione errata e lo colpisce con una strepitosa traiettoria a foglia morta dai 25m. Gilardino perde Strootman appena prima del riposo e rischia in avvio di ripresa, quando Martínez salva in due punti sullo spunto di Ibrahimovic. Spreca anche Thorsby, con due occasioni in pochi secondi al 68': Malinovskyi centra la traversa, mentre Marchizza sfiora il gol-vittoria per i ciociari. Il finale è molto tattico, dopo i tanti cambi. Il Genoa si chiude per proteggere il pari, il Frosinone spinge e reclama per un rigore (giustamente) non concesso per un tocco col braccio di Dragusin, in realtà fuori area. Il finale è concitato, col triplo cambio difensivo di Gilardino che viene punito al 94': Brescianini serve Monterisi, il cui tocco d'istinto è vincente e vale la vittoria del Frosinone al 94'. I ciociari sconfiggono il Grifone col punteggio di 2-1 e sognano: con 18 punti agganciano Roma e Bologna, portandosi nella corsa per l'Europa. Il Genoa, invece, si ferma a quota 14 e viene scavalcato dal Sassuolo.

LE PAGELLE

Monterisi 7 - A sorpresa non è titolare, ma entra benissimo in gara nonostante sia schierato da terzino. Spinge sulla fascia e trova il gol della vittoria, il secondo in Serie A, con un inserimento e un tocco da centravanti.

Soulé 7 - Il gioiello di proprietà della Juventus disputa un'altra prova d'autore: segna la rete del vantaggio, mette molti palloni preziosi per i compagni ed è assolutamente pericoloso coi suoi dribbling. Allegri sorride a distanza.

Malinovskyi 6.5 - Torna da titolare, vista l'assenza di Gudmunsson, e disputa una grande gara: la sua rete dalla distanza è strepitosa, così come la traversa su punizione. Non appena esce, si spegne la luce.

Martinez 5 - Commette un grave errore sulla rete dell'1-0, che non viene cancellato dalle buone parate seguenti. Prestazione insufficiente per il portiere spagnolo, che appare sorpreso anche dal tiro ravvicinato di Monterisi.

IL TABELLINO

FROSINONE (4-2-3-1) - Turati 6; Oyono 6, Okoli 6.5, Romagnoli 6, Marchizza 6 (25' st Monterisi 7); Bourabia 5.5 (17' st Brescianini 6.5), Barrenechea 6; Soulé 7, Reinier 5.5 (35' st Gelli sv), Ibrahimović 6 (17' st Caso 6); Cheddira 6 (35' st Kaio Jorge sv). All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Báez, Lulić, Çuni, Garritano, Kvernadze, Lusuardi.

GENOA (3-5-1-1) - Martínez 5; Vogliacco 6 (43' st Vásquez sv), De Winter 5.5, Dragusin 5.5; Sabelli 6.5, Strootman 6 (45' Thorsby 5), Badelj 5.5 (43' st Hefti sv), Frendrup 6, Haps 5 (43' st Galdames sv); Malinovskyi 7 (35' st Messias sv); Pușcaș 5. All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Aaron Martín, Berkan Kutlu, Matturro, Fini, Papadopoulos.

Arbitro: Zufferli.

Marcatori: 34' Soulé (F), 38' Malinovskyi (G), 49' st Monterisi (F).

Ammoniti: Vogliacco (G), Sabelli (G), Oyono (F), Reinier (F), Frendrup (G).

LE STATISTICHE DI FROSINONE-GENOA 2-1

Solo Jude Bellingham (10 – giugno 2003) e Evan Ferguson (sei – ottobre 2004) sono più giovani di Matías Soulé (sei – aprile 2003) tra i giocatori dei Top-5 campionati europei in corso con almeno sei reti realizzate.

Dal suo esordio in Serie A (25 agosto 2019), solo Lionel Messi (23) ha realizzato più reti da fuori area di Ruslan Malinovskyi (16) tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei.

Solo Álex Baena (cinque – luglio 2001), Xavi Simons (sette – aprile 2003) e Florian Wirtz (cinque – maggio 2003) sono più giovani di Morten Frendrup (quattro – aprile 2001) tra i centrocampisti dei maggiori cinque campionati europei in corso con almeno quattro assist forniti.

Il Frosinone ha trovato la via del gol in sette gare casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta nel massimo campionato.

Solo Frosinone (10) e Lazio (nove) hanno colpito più legni del Genoa (otto, metà dei quali in trasferta) in questa Serie A.

Il Frosinone è rimasto imbattuto in sei gare casalinghe di fila in campionato per la prima volta in Serie A (5V, 1N).

Il Genoa è la formazione che ha subito più reti nei minuti di recupero in questo campionato (quattro – tutti fuori casa).

Ilario Monterisi (dicembre 2001) è il più giovane difensore ad aver realizzato almeno due reti in questo campionato.

Il Genoa ha perso nove delle ultime 11 trasferte di Serie A (1V, 1N) per il Grifone tante sconfitte quante ottenute nelle precedenti 21 fuori casa nella competizione (4V, 8N).

Eusebio Di Francesco (352) ha superato oggi la soglia dei 350 punti totalizzati da allenatore in Serie A (escluse le partite vinte/perse a tavolino).