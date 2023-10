Serie A, Fiorentina-Cagliari 3-0: Gonzalez e Nzola portano i viola al terzo posto

FIORENTINA-CAGLIARI 3-0

I viola chiudono i conti nel primo tempo e possono festeggiare anche il primo gol dell'ex Spezia: agganciate Napoli e Juventus a 14 punti

Prosegue la marcia della Fiorentina, che ottiene il quarto risultato utile consecutivo e sconfigge 3-0 uno spento Cagliari. I viola blindano, di fatto, la partita nei primi minuti grazie alla rete di Nico Gonzalez (3') e all'autogol di Dossena (21'), contro un'avversaria spuntata e sfiduciata. Nel finale arriva anche il tris di Nzola, che chiude il match e si sblocca. Italiano sale al terzo posto con 14 punti, agganciando Napoli e Juventus.

LA PARTITA

Quarto risultato utile consecutivo per la Fiorentina, che prosegue la sua marcia travolgendo il Cagliari con un perentorio 3-0: in Europa solo Manchester City e Real Madrid hanno segnato più dei viola nel 2023, e Italiano festeggia l'aggancio al terzo posto. Si sblocca subito la gara a favore dei viola, che approfittano dell'incomprensione tra Dossena e Radunovic al 3': il difensore e il centrocampista si scontrano, così Nico Gonzalez può insaccare a porta vuota. Passano cinque minuti e la Fiorentina rischia grosso, con Nandez a saltare Terracciano e colpire a botta sicura. Kayode salva sulla linea e i viola tornano a dominare, sfiorando il raddoppio con Nico Gonzalez. La seconda rete è nell'aria e arriva nel modo più rocambolesco: Kayode sfonda sulla destra e il suo tiro-cross viene deviato in rete da Dossena al 21'. Nico sfiora il tris, costringendo Ranieri a cambiare modulo e tornare al 3-5-2 per evitare a un'imbarcata. Da questo cambiamento nasce l'altra grande chance dei sardi, col tiro a lato di pochissimo di Shomurodov.

La Fiorentina però riprende subito il controllo del gioco e, dopo aver spaventato i rossoblù con Bonaventura, va al riposo sul 2-0. Nella ripresa i viola calano i ritmi e rischiano, con la traversa di Petagna al 53'. Italiano corre ai ripari con un triplo cambio e i suoi riprendono il controllo della partita, gestendo la palla. Nel finale entra anche Nzola, che si divora il tris al 90' e si sblocca quattro minuti più tardi, superando Radunovic con lo scavetto e interrompendo un digiuno durato 14 giornate in Serie A. Vince 3-0 la Fiorentina, che sale a 14 punti e aggancia Juventus e Napoli. C'è dunque un terzetto alle spalle di Inter e Milan, prime a quota 18, mentre il Cagliari resta ultimo con due punti.

LE PAGELLE

Nico Gonzalez 7 - Il suo primo tempo è da manuale del calcio: gol da rapinatore d'area ed almeno tre occasioni costruite per inseguire una doppietta che non arriva. Nella ripresa calano i ritmi per Nico e Italiano sostituisce il suo totem, visti i prossimi impegni.

Kayode 7 - Sulla destra non ha rivali, dopo l'infortunio di Dodô, ma dimostra tutte le sue qualità. Il suo scatto è bruciante e sa inserirsi nella zona offensiva con efficacia, come dimostra nell'azione del 2-0. Prestazione di altissimo livello, sublimata dal salvataggio sulla linea dopo otto minuti.

Radunovic 5 - Palesa ancora una voltale sue incertezze nel pasticcio iniziale: non chiama la palla ed esce goffamente, andando a travolgere Dossena. Il partito di chi chiede la titolarità di Scuffet continua a crescere, tra i tifosi sardi.

Dossena 4.5 - Notte da dimenticare per il difensore. Partecipa al pasticcio nell'azione dello svantaggio iniziale, si perde continuamente il suo dirimpettaio e firma l'autorete del raddoppio. Meglio nella ripresa, ma ormai il danno è (ampiamente) fatto.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 7, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Parisi 6; Arthur 6.5, Duncan 6.5 (47' st Mandragora sv); González 7 (18' st Ikoné 6), Bonaventura 6 (18' st Infantino 6), Brekalo 6 (18' st Kouamé 6); Beltrán 6 (30' st Nzola 6.5). All. Italiano. A disposizione: Martinelli, Christensen, Biraghi, Sottil, López, Ranieri, Comuzzo, Barák, Amatucci.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic 5; Dossena 4.5, Wieteska 5, Hatzidiakos 5 (30' st Obert 6), Augello 5.5; Zappa 5.5 (30' st Di Pardo 5.5), Makoumbou 5, Deiola 5 (1' st Prati 6), Nández 5.5, Petagna 5 (30' st Pavoletti 6), Shomurodov 5.5 (1' st Oristanio 5.5). All. Ranieri. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Sulemana, Azzi, Luvumbo.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 3' González (F), 21' aut. Dossena (F), 49' st Nzola (F).

Ammoniti: Infantino (F), Pavoletti (C)



LE STATISTICHE

• Solo Manchester City (109) e Real Madrid (92) hanno segnato più gol della Fiorentina (83) nell'anno solare 2023 nei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni.

• A partire dallo scorso marzo nessuna squadra ha guadagnato più punti della Fiorentina in partite casalinghe in Serie A: 24 in 10 match (al pari del Milan).

• Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) la Fiorentina ha guadagnato almeno 14 punti nelle prime sette gare stagionali di Serie A, dopo il 2015/16 (18), il 2009/10 (14) e il 1998/99 (15).

• Nicolás González è il giocatore che ha segnato più reti (quattro) nel corso del 1° tempo in questa stagione di Serie A.

• La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol (11) nel corso del 1° tempo in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

• Per la prima volta nella sua storia il Cagliari ha guadagnato solo due punti nelle prime sette partite stagionali in Serie A.

• La Fiorentina ha segnato due gol nel primo tempo in tre partite di fila al Franchi in Serie A per la prima volta dal dicembre 2013, con Vincenzo Montella in panchina.

• Il gol di Nicolás González dopo 02:01 è la rete più rapida messa a segno dalla Fiorentina in un match di Serie A a partire da quella di Germán Pezzella il 18 ottobre 2020 v Spezia dopo 01:41.

• Nicolás González ha segnato cinque reti negli ultimi sette match di Serie A, tanti quanti gol nelle sue precedenti 23 gare in campionato.

• M'Bala Nzola ha segnato in campionato per la prima volta dall’8 aprile scorso con lo Spezia contro la Fiorentina, ha infatti interrotto una striscia senza reti che durava da 14 partite in Serie A (incluso lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona dello scorso giugno).

• Il Cagliari non subiva un autogol in Serie A dal 6 dicembre 2021: autorete di Andrea Carboni in quel caso contro il Torino.